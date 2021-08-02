秦良娟

提起电子商务，普通消费者一般首先会想到零售业务。实际上，电商领域里企业对企业（B2B）业务所占的份额远高于网络零售（B2C和C2C）。联合国贸易和发展会议发布的一份报告显示，2019年全球B2B电子商务价值占所有电子商务的82%。

B2B平台可分为综合型和垂直型。前者通常是覆盖多个行业的第三方中介式平台，如美国的亚马逊企业购、韩国的EC21等；后者则是覆盖某个特定行业，如法国医疗设备类平台“医疗器械在线展会”等。还有一些垂直型B2B平台由规模型企业自建，如戴尔的在线采购系统等。

疫情防控期间，各国企业加快数字化转型步伐，B2B电商市场迎来强劲增长。亚马逊日前发布的《2021年电子商务发展报告》称，85%的受访美国企业受疫情影响增加了线上采购，超九成表示将继续增加线上采购。美国高德纳咨询公司预测，到2025年，80%的销售互动将通过数字化渠道进行。

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的不断发展，许多B2B平台功能逐渐升级，从交易型平台向供应链服务型平台转型。这不仅能为平台上的会员企业提供信息撮合、第三方支付结算、物流配送、信用评价等服务，一些平台还能提供集中采购、仓储加工、数据服务以及供应链金融服务等，帮助企业更好地配置各类供应链资源。一些跨境B2B平台还将供应链服务延伸至海外，为国内中小外贸企业提供通关、出口退税、海外仓、国际运输、海外营销体系搭建以及贸易融资等供应链服务。许多平台致力于为企业和机构客户打造“同个人消费购物一样便利”的采购体验，让数字化更好地服务于企业发展。

传统企业加入B2B电子商务行列，通过与互联网企业、服务企业、金融机构等深度融合，在产品生产、商务流程、商业模式等诸多领域展开协同创新，可提升供应链效率和个性化服务能力。可以说，B2B在线交易是传统企业与其上下游成员企业之间，借助数字化技术实现信息流、物流、资金流融合的必然结果。在疫情对全球供应链造成冲击的背景下，这样的融合更凸显出紧迫性，也为B2B电子商务进一步发展提供了动能。

数据显示，中国已成为全球最大的网络零售市场。未来，随着我国传统产业与“互联网+”的深度融合，B2B电子商务市场将迎来更多机遇，也将通过创新升级进一步带动实体产业的协同发展，促进跨界融合的供应链生态形成，优化资源配置。传统企业需要抓住机遇，积极融入中国“互联网+”与数字化革命的浪潮，共享B2B电子商务发展红利。

（作者为对外经济贸易大学信息学院教授）

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 16 版）

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