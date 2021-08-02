本报记者 刘玲玲 花 放 张朋辉 俞懿春

暑假期间，孩子们在位于比利时特尔菲伦的中非皇家博物馆参观。

本报记者 张朋辉摄

从7月开始，欧洲国家的中小学及幼儿园学生陆续进入暑期生活。通过采访当地教育界人士和家庭，记者发现，欧洲国家学校的暑假长短不一，活动安排也有差异，但都有一个共同的目标，那就是尽量让孩子们的假期生活丰富多彩。通过参与学习型假期、夏令营和旅行等各类暑期活动，孩子们拓宽了视野，提高了素质。

法国——

精细设计活动寓教于乐

暑期来临，记者居住的街区早早便张贴了各种暑假活动报名海报。其中，有为幼儿园孩子设计的公园寻宝游戏、歌舞表演，有为青少年准备的户外探险，有供上班族托管孩子的休闲乐园，还有前往不同城市和大区的夏令营活动……

在法国，暑假时孩子除了同家人一起外出度假，还可根据自己的兴趣爱好，参加由法国教育和文化部门及地方政府共同组织的各类活动或培训。这些活动会按照不同年龄进行精细划分和设计，从阅读、艺术活动到户外运动，丰富多样的活动对学校和家庭教育形成有力补充，也帮助家长解决了假期看护孩子难题。

暑期夏令营活动时间通常为1周至3周，地点大多设在海滨、山区等风景优美的地方。孩子们可以参加冲浪、马术、徒步等活动。这些活动普遍收费不高，困难家庭可向政府申请度假补助。一般低收入家庭可申请到300欧元至450欧元不等的假期活动补贴。孩子们还可外出参加寄宿学习夏令营，近距离接触不同地方的风土人情，其中80%的住宿费用（上限为每名未成年人每周400欧元）由政府部门支付给合作社区。

为减少新冠肺炎疫情对学业的影响，从去年暑期开始，法国教育部专门投入2亿欧元财政拨款，开放部分学校为学生免费提供课业辅导。今年这一政策继续实行。自7月起，法国多地根据学校情况，因地制宜地开展活动。学生们一般上午跟随教师志愿者进行课业学习，下午参与体育运动、益智游戏或参观博物馆等。

“户外学校”项目也是学生度过暑假的选择之一。这些项目以野营或寄宿的方式，让学生感受当地自然和历史文化遗产。职业高中的学生通常会选择参加“职业假期”计划，寄宿在相关职业家庭或单位，在学习和职业体验中度过一个充实的暑假。

德国——

错峰放假保证度假质量

德国中小学暑假没有全国统一的时间，由16个联邦州自行决定。以今年为例，东北部梅前州的中小学暑假从6月21日持续至7月31日；而在西南部的巴符州，学生从7月29日才开始放假。

避免集中出行是各州中小学错峰放假的主要原因。暑期是德国人的休假高峰期，各州放假时间如果完全一致就有可能造成交通拥堵、度假热门地“一房难求”，让度假质量大打折扣。

德国《明镜》周刊的一项随机采访显示，约九成的德国学生会在暑假期间随父母外出度假。受疫情影响，暑期很多德国家庭放弃出游计划，孩子待在家中或就近参加暑期活动。

为帮助学生度过一个丰富多彩的假期，许多地方政府会联合当地文教机构和体育协会开展相关活动。例如，柏林市潘科区就在区政府网站上公布了区内所有青少年暑期活动信息，方便学生及家长根据活动类型、时间及费用等情况进行选择。

“暑期打工”也是不少德国青少年的一项选择。德国法律规定，凡年满13周岁的青少年可在监护人同意的前提下，在6点到18点之间，从事一些简易的工作，但通常每天工作不能超过2小时，如从事农业劳动可适度放宽至3小时。

来自德国西南部城市斯图加特的中学生米娅告诉记者，有一个暑期，她曾干过销售助理、展会协调员等多项工作。“除了能自己挣钱买心仪的东西，也可体会父母工作的不易。当然，更重要的是对未来的职业选择有一定启发，我现在觉得销售工作就很适合我。”通过暑期打工，米娅第一次对未来职业有了规划。

比利时——

临时班级丰富假期生活

“欢迎参加本周夏令营！”早上8点30分，比利时布鲁塞尔一所私立英语学校的老师劳拉·范德比斯特准时站在校门口，迎接参加夏令营的同学。参加这期夏令营的孩子有近30人，每人需交纳170欧元的费用。他们中既有本校学生也有校外学生，跨越不同年级，由两位老师共同负责管理。老师每周会设计一个主题，并据此开展手工、戏剧、绘画和室外活动等。

每到假期，类似夏令营、托管班这样的临时班级在比利时非常普遍。不管是公立学校、私立学校，还是舞蹈学校、语言学校等培训机构，以及社区中心等社会机构，都会为孩子们组织各类活动。记者随机询问了几家夏令营的收费标准，每周价格多在100欧元左右，一些社区中心的临时班级还可为本区孩子提供更加优惠的价格。

比利时临时班级的内容以培养课外兴趣为主，包括舞蹈、体育、烹饪、环保等，几乎没有以教授课本知识、学科知识为主的课外辅导班。比利时的家长和学生们普遍认为，假期是用来放松的，学科辅导类的课程很难吸引学生参加。

对比利时家庭来说，暑假的另一大主题是旅行。受疫情影响，比利时今年选择驾车出行的人明显增多。《自由比利时报》的一项调查显示，今年暑假，65%的比利时人计划出国旅行，有四成民众选择打完疫苗后再出行。

（本报巴黎、柏林、布鲁塞尔、北京8月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 16 版）

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