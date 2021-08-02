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2021国际青年英才对话论坛举行

2021年08月02日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月1日电  （记者刘慧）2021国际青年英才对话论坛7月29日在北京举行。论坛以“百年变局下的青年责任与担当”为主题，来自近30个国家和地区的约140位在华外国青年、专家学者、企业家、媒体代表围绕可持续发展、公共卫生、合作抗疫、科技创新、开放型世界经济等全球性议题深入探讨，积极为推动构建人类命运共同体贡献年轻化、多元化的智慧与力量。

　　参会外国青年表示，在中国工作生活的经历让他们更加深入地了解了真实的中国，深切感受到中国在脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情、共建“一带一路”等方面所作出的巨大贡献。他们希望继续用创新方式讲述中国故事，向世界展示真实、立体、全面的中国。

　　参会青年认为，应对气候变化、生态环境保护、公共卫生危机、社会公平正义等全球性挑战，青年一代应承担自身责任，积极促进各领域交流合作，开展创新务实行动，跨越误解与偏见，汇聚团结互信，努力使世界朝着更加包容开放、和平和谐的方向发展。

　　论坛由全球化智库和当代中国与世界研究院共同主办，是“国际青年领袖对话”项目的重要活动之一。论坛期间，还举办了以“青年智慧：科技创新与卫生健康”“青年力量：气候变化与可持续发展”为主题的分论坛以及“国际青年领袖对话”图片展、智汇行动工作坊等活动。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月02日 06 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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