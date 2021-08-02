本报记者 杨 迅

“作为具有世界影响力的政党，中国共产党砥砺前行，走过百年辉煌历程。如今，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在国际舞台上，中国成为推进全球和平与发展的重要力量。”泰国前国会主席、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军近日在接受本报记者采访时表示。

“100年前，中国还处于积贫积弱的状态。中国共产党以自豪、勇敢和不怕牺牲的精神状态为国家和民族努力奋斗，克服种种艰难险阻，带领中国人民取得令人瞩目的成就。”颇钦·蓬拉军表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展理念，特别是将脱贫攻坚作为一项重要任务来抓。“如何帮助贫困人口脱贫、如何评估和巩固脱贫成果……中国采取的精准扶贫政策科学务实。经过8年持续努力，近1亿中国农村贫困人口实现脱贫，为实现全面建成小康社会作出了贡献，这样的成绩值得世界各国尊敬”。

“中国共产党的担当精神还体现在中国对国际社会的支持和贡献方面。”颇钦·蓬拉军表示，中国坚定维护国际公平正义，倡导国际关系民主化，提出了构建人类命运共同体理念，有利于促进多边主义的发展，获得国际社会广泛支持。“新冠肺炎疫情让我们进一步意识到，世界各国人民福祉和前途命运紧密相连。人类社会走出共同危机的唯一出路就是合作共赢，求同存异。构建人类命运共同体是实现和平、可持续发展的明智之举。”

颇钦·蓬拉军高度评价共建“一带一路”的重要作用。他说，共建“一带一路”有利于加强国际合作，推动全球治理体系改革，是减少冲突摩擦、促进互利共赢的有效平台，将进一步推动沿线国家和地区在基础设施和互联互通等方面的合作。“2013年至2019年，中国通过共建‘一带一路’合作，对沿线国家直接投资超1100亿美元，这凸显了中国携手各国共同发展、为推动世界稳定与繁荣所作出的贡献。希望在共建‘一带一路’框架下，各方进一步加强交流合作，促进共同发展。”

颇钦·蓬拉军表示，中国承诺并践行将新冠疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。

颇钦·蓬拉军说：“中国道路所体现的智慧值得学习借鉴。相信在中国共产党的领导下，中国一定能实现更大成功。”

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 06 版）

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