新华社贝鲁特7月29日电（丁文栋 黄礼明）中国第19批赴黎巴嫩维和部队29日表示，其第一梯队的210名官兵已安全顺利返回国内，于当天飞抵昆明。

自去年8月正式履职以来，面对黎巴嫩政局动荡、新冠疫情持续、黎以边境冲突频发等严峻形势，中国第19批赴黎维和部队官兵坚持发扬“忠于祖国、不辱使命、展示国威”的维和精神，高标准完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）赋予的各项任务，用实际行动彰显中国力量、塑造中国形象。

部署以来，第19批赴黎维和部队高标准完成“蓝线”通道维护与扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助及人道主义援助等任务，包括首次跨出任务区赴贝鲁特港口执行大爆炸灾后援助任务，完成“蓝线”62个通道勘察和106个蓝桶及通道维护任务，完成联黎工程施工任务，累计接诊患者3600余人次等。此外，维和部队还完成防疫物资捐赠、援建援助、人文交流等活动20余项，展示了立体生动全面的中国形象，赢得广泛赞誉。

联黎部队司令德尔科尔少将表示：“感谢中国维和部队官兵的真诚奉献、出色的工作能力和高尚的人道主义精神，你们展现了中国和中国军队的良好风貌。”因工作任务完成出色，410名官兵全部荣获联合国“和平勋章”。

据悉，第二梯队官兵计划于下月18日启程回国。

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