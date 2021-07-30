新华社伊斯兰堡7月30日电（记者李浩）巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长穆罕默德·阿西夫·努尔日前在媒体上撰文说，美国等西方国家忽略科学事实，将新冠病毒溯源和新冠疫情政治化，这种行径比病毒本身更致命。

努尔说，中国和中国人民不仅成功在国内控制住疫情，还始终透明地同世界卫生组织和国际社会分享病毒信息，并向包括巴基斯坦在内的许多国家提供急需抗疫物资。但中国仍遭到一些国家的污蔑和阴谋攻击，美国等西方国家将疫情政治化的行径只会让国际社会在抗疫方面遭遇更多挫折。

努尔表示，世卫组织秘书处近期提出的第二阶段溯源工作计划设想“缺乏常识和逻辑”，“政治化属性昭然若揭”，中方拒绝接受该设想理所应当。他说，中国已经以“最大限度的坦诚”全力配合世卫组织开展第一阶段溯源工作，世卫组织专家组和中方专家以“专业、科学、负责、公正”的方式在武汉开展了溯源研究并得出了权威结论，第一阶段中已经做过的工作第二阶段不应再重复。

“世卫组织第二阶段溯源计划设想应当基于第一阶段获得的证据，并且符合科学原则和规则。因此，符合逻辑的第二阶段溯源工作应当扩展至美国等其他国家……只有这样才能找到事实真相。”他说。

努尔表示，作为一个主权国家，中国完全有权利对美国等国的一些行为提出质疑。已有超千万中国网民联署呼吁世卫组织就病毒泄漏调查美国德特里克堡生物实验室。

他说，美国等西方国家在疫情问题上对中国的诽谤十分可鄙、令人痛心。新冠疫情是全球性挑战，需要全人类共同担负起责任，携手应对。

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