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通讯：让疫情中的家庭多一分安心——曼谷开设儿童确诊患者隔离中心

2021年07月30日13:14 | 来源：新华网
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新华社曼谷7月30日电 通讯：让疫情中的家庭多一分安心——曼谷开设儿童确诊患者隔离中心

任芊

泰国自今年4月起暴发第三波新冠疫情，且形势日益严峻。根据泰国官方发布的数据，今年4月到7月初共有2738名15岁以下儿童和青少年因为确诊感染新冠病毒而必须和父母分开。此外，还有一些父母确诊后被送入医院治疗，只能把轻症儿童单独留在家里隔离，这些孩子的生活受到影响。

为了在保障儿童安全的前提下减少父母担忧，曼谷市政府近日将位于曼谷律实区的吉雅凯健康中心改装成为专门照顾3到15岁儿童的隔离中心。律实区社区发展部门主任、吉雅凯儿童隔离中心秘书长初堤莎在接受记者采访时说：“这个隔离中心是7月16日正式开放的，为男孩和女孩分别设有26张床位。现在中心一共有13个孩子，最小的8岁、最大的14岁，都是确诊症状较轻或无症状的孩子。”

由于接收的儿童症状普遍较轻，也因为目前曼谷市医护人员极其紧缺，目前隔离中心内未设有专门的医生和护士，而是由隔离中心的工作人员每天为孩子们测量体温和送餐。初堤莎说，工作人员会通过监控系统密切关注孩子的情况，“如果孩子出现明显症状或感到不适，我们会立刻打电话咨询医生，告知孩子的血压和血氧状况，由医生决定进一步的处理方式，如果症状严重，就会立刻送到医院去”。

初堤莎向记者展示了隔离中心的监视系统，她说，出于对工作人员的保护，非必要情况下不会让工作人员进入孩子们的隔离区，工作人员可通过监控系统监测孩子们的身体状况，同时通过广播对话系统与孩子们交流，及时了解孩子们的需求。她打开对话系统，向屏幕里的孩子们简单问好，然后向他们重复了一次如何呼叫工作人员的步骤。

与其他隔离中心不同的是，这里充分考虑到儿童的需要，专门为他们准备了玩具、书本和电视，以缓解孩子们紧张和焦虑的情绪。初堤莎说：“社会福利部门的工作人员也会定期造访，关心孩子们的状况。如果有孩子情绪不稳定，我们还设有专门的房间，让其可以跟工作人员近距离对话。”不过她也表示，目前隔离中心里的孩子们心情都不错，由于年龄相近，孩子们很容易相处。

初堤莎说，律实区的这个隔离中心是目前唯一专门为儿童开设的隔离场所，但随着疫情进一步加剧，曼谷市政府希望每个区都能够开设类似的中心，让更多家庭能够在遭遇疾病突袭的困难时刻少一分担忧、多一分安心。

(责编：刘叶婷、崔越)

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