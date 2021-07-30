人民网曼谷7月30日电 （记者孙广勇）7月29日，由汉语桥俱乐部（曼谷站）携手泰国留学中国大学校友总会、泰国华文教师公会、泰国中国企业总商会、泰国金池工业园等联合举办的“泰国中资企业紧缺人才中文培训班”“中国品牌泰国行”启动仪式顺利举办，众多企业代表、教师、学员线上参与并共同见证。

面对新冠肺炎疫情持续，汉语桥俱乐部（曼谷站）携手各主办单位，组织开展线上“中资企业紧缺人才中文培训班”“中国品牌泰国行”系列活动，引起强烈反响。中国工商银行泰国分行、中石化集团泰国分公司等中资企业和社团组织员工及高校学生近400人积极报名参与。主办方择优录取了近100名具备中文基础者，开展企业急需的商务中文、财务中文、人力资源管理中文等免费线上中文培训课程，计划利用2个月时间，通过专业师资、系统授课，短期内集中增强企业员工中文工作用语类知识储备，提高中高阶层管理人员中文能力，缓解中泰企业间业务交流障碍，助力中资企业提升品牌价值，促进中泰经贸进一步发展。

中外语言交流合作中心-曼谷中心王会昌事务代表表示，汉语桥俱乐部（曼谷站）将本着助力“一带一路”建设的宗旨，继续推进“中国品牌泰国行”走进中资企业、品牌知识竞赛等线上项目，面向泰国大、中学生及其家长和广大社区，组织开展中国企业线上介绍、招聘及产品展播；继续推动泰国高等、职业技术院校与中资企业进行交流，探讨就业实习、特色专业建设、中资企业人才培养定制班发展等产教研合作机会，努力促成把企业引入学校，把学校办到企业，实现人才培养和就业的无缝链接，为中资企业在泰发展提供助力。

汉语桥俱乐部（曼谷站）是全球首家汉语桥俱乐部，面向全泰中文爱好者，搭建分享、学习、互助平台，举办了一系列线上、线下中文活动，包括公主杯·中泰建交45周年散文大赛、中国语言文化培训班、微视频大赛、网络招聘、走进中资企业等活动，辐射人数近百万人，促进了中泰语言文化交流，服务中资企业发展，助力“一带一路”建设。

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