人民网北京7月30日电 （记者陈尚文）7月30日是联合国确立的国际友谊日，意在鼓励国际社会为促进文明之间的对话、团结、相互理解作出贡献。在国际友谊日设立十周年之际，中国外文局文化传播中心和杜威中国中心、潘基文中心于29日在线联合主办了主题为“跨文化交流促进国际友谊”的杜威中国全球对话第五期主题活动。

联合国前秘书长潘基文、中国外文局副局长陆彩荣、中国人民对外友好协会原会长李小林致辞，中国文物学会会长单霁翔、联合国前副秘书长金垣洙、中国美术馆馆长吴为山、韩国原驻英国大使朴银夏等国内外嘉宾与会发表讲话，并与知名国际时事评论博主等青年代表进行了线上交流对话。

潘基文高度赞扬了中国在全球治理中发挥的重要作用。他指出，作为联合国常任理事国，中国在抗击新冠肺炎疫情、维护和平和可持续发展等国际重大事务中积极作为、以身作则。他强调，在疫情肆虐、全球可持续发展面临危机之际，唯有团结才能战胜危机，而建立友谊、信任和尊重是实现团结的必经之路。他呼吁深入推进针对青年群体的跨文化交流，以及跨国界、跨时空、跨文明的交流互鉴活动，促进各国人民相互了解、相互理解、相互支持、相互帮助；尤其是以文化艺术教育为抓手，积极发挥国际博物馆、国际媒体和国际教育领袖在弥合分歧、建立共同历史等方面的作用。

陆彩荣表示，青年人是整个社会中最积极、最有生气的力量，承担着促进东西方文明交流互鉴的时代使命。他倡议，各国政府、企业和社会组织应积极为国际青年对话交流搭建平台，构建平等、多元、高效的交流合作网络，激发青年人参与对话交流的主动性和积极性，推动各种形式的青年交流走深走实；应突破圈层和地域的壁垒，对文化资源进行跨时空、跨领域、跨观念的整合和活化利用；同时，还要积极拥抱前沿技术，促进多元文化在世界范围尤其是线上空间的传播和交流，提高文化交流的互动性、体验感和沉浸感，增强文化内容的冲击力、表现力和感召力。

中外嘉宾与青年代表线上交流。中国外文局供图

金垣洙提出，体育赛事和活动可以有效增进国际友谊，展示主办国的文化软实力和文化魅力。李小林强调了团结、友谊对于可持续发展等国际问题的重要作用。单霁翔以杭州西湖、故宫博物院等为例，分享了关于文化遗产保护的思考和经验。吴为山表示，国际交往要用文化作为纽带和桥梁，用艺术作品作为心灵交流的媒介。朴银夏认为，国际交往要建立在彼此尊重、充分交流和互相理解的基础上，一味强调竞争只会使国际舞台充满冲突和对抗。

据悉，杜威中国全球对话旨在通过机制化系列活动推动东西方文明交流对话，促进东西方“Z世代”青年树立多元平等、包容开放的文明观。

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