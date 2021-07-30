人民网巴黎7月30日电 （记者何蒨）今年是中国共产党成立100周年，非洲学者、中国社科院中国非洲研究院国际咨询委员会委员诺克洛·富艾接受人民网记者采访认为，中国共产党成功地将半殖民半封建的中国带进了世界强国的行列。中国没有实行霸权主义，拒绝黩武主义，忠实于国际法，中国不威胁、攻击任何国家，也拒绝以任何形式干涉他国事务。

“中国共产党的发展历程具有创新意义，也证明了第三世界国家人民的非凡创造力。新马克思主义理论家萨米尔·阿明在2015年曾指出，中国的选择非常成功，几十年来，中国建立并真正拥有了一套独立自主的社会生产体系，还没有其他第三世界国家做到这一点。”诺克洛·富艾说。

新冠疫情凸显西方制度虚伪

诺克洛·富艾认为，自新冠疫情暴发以来，西方国家已经越来越像一个“种族主义团伙”。他说：“西方国家十分焦虑，因为他们已经意识到，与中国相比，西方在抗疫中很难取得胜利。新冠疫情成为对西方国家的一场考验，它导致社会生产力及经济崩溃，破坏稳定的政治秩序，也加重了种族骚乱、选举危机等混乱情况。”

诺克洛·富艾指出，中国、俄罗斯和非盟多次重申多边主义。但是，以联合国为核心的国际体系如今却被西方国家所破坏，美国一度退出世卫组织的自私动机显而易见。同时，美国还剥夺联合国机构15%的预算，以保证大型制药公司在全球卫生市场的霸主地位。新冠疫情向世界揭示了西方富人“慷慨大方”的真相，西方国家争抢疫苗的激烈斗争更证明了这一点。

中国和平崛起的决心

如今，面对西方发达国家对中国的多方位围堵，诺克洛·富艾说：“西方国家本希望利用中国的改革开放政策，削弱中国的力量，破坏中国的社会共识与和谐。然而，中国特色社会主义的主要优点之一，就是维护社会共识、稳定与和谐。”

诺克洛·富艾强调，中国共产党领导人始终重申中国人民对正义与和平的坚持。事实证明，中国人民从未屈服于暴力，也从未欺负、压迫或奴役其他国家人民，中国人民不曾做过这些，以后也不会。同时，中国领导人也发出了警告，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！

诺克洛·富艾认为，中国人并没有侵略与霸权的基因。因此，中国 “一带一路”倡议向全世界传递了和平发展、合作共赢的讯息，中国希望为推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出贡献。

诺克洛·富艾指出，“一带一路”的哲学意义是明确的——合作而不对抗，开放而不封闭，合作共赢而不是零和游戏。中国愿意为世界其他地区提供新机遇，双赢的理念是值得尊重的。儒家的思想禁止中国殖民其他民族、削弱他国或干涉他国事务，并提倡仁者为先。构建人类命运共同体理念根植于深厚的中国哲学传统，本质上就是反对霸权的。

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