人民网约翰内斯堡7月29日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆消息，7月28日，南非国家电视台网站刊登前政治主编马库伊评论文章，要求西方政客停止干预病毒溯源，让科学家不受阻碍地进行溯源研究。全文如下：

日前南非知名流行病学家、南新冠疫情部长级咨询委员会前任主席萨利姆·卡里姆教授在接受凤凰卫视采访时表示，新冠病毒溯源研究是科学家的领域，不应允许政客指手画脚。世界卫生组织正在努力动员多国科学家进行联合研究，以调查新冠病毒真实起源。今年3月，34名多国专家组成的世卫组织-中国联合专家组已公布了联合研究报告。中国作为第一个与世卫组织开展联合溯源研究的国家，呼吁世卫组织“在世界各地寻找答案”，并应防范溯源政治化。

然而随着拜登政府要求情报部门调查病毒起源，人们有理由担忧美国正在将中美政治分歧强加于溯源而使其政治化。作为南非顶级专家，卡里姆教授认为国际社会应以科学、客观、公正的态度看待溯源问题，反对将新冠病毒溯源政治化。我们必须以科学严谨的方式做到这一点。现在不是摆出政治姿态以及指手画脚的时候，而是运用智慧以确保我们收集科学证据的时候。

病毒溯源非常复杂，没有任何证据表明病毒源自武汉实验室。而且越来越多的研究表明，在武汉暴发疫情之前，欧洲和美洲已有人发现类似症状。病毒无国界，作为负责任的科学家，应在溯源工作中保持合作、公正、开放、透明态度，“要科学，不要指责”。世卫组织-中国联合专家组成员、动物学家达扎克表示，美国一些人声称的“武汉实验室泄漏论”是极不负责也极不可能的，而且这已有定论。中国疾病预防控制中心主任高福博士也表示，“中国同样迫切地想知道病毒从何而来，此事应交给科学家来做。”

现在应该由科学家说，而请政治家们倾听。疫情仍在肆虐蔓延，人们迫切希望一些有权势的政客，尤其是华盛顿的政客，能够允许世界卫生组织不受阻碍地继续工作。

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