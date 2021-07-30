俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫28日就美国总统约瑟夫·拜登前一天的言论“纠错”，指出拜登“缺乏对俄罗斯的正确认识，对现代俄罗斯存在误解”。

拜登27日向美国情报界人士发表讲话时夸赞美国情报团队比俄罗斯同行“更优秀”，同时贬低俄罗斯经济实力。

【白宫指俄经济差 克宫揭批“误会多”】

拜登27日视察国家情报总监办公室并发表讲话，称俄罗斯总统弗拉基米尔·普京“有麻烦”。

拜登说，俄罗斯经济“除了核武器和油田什么也没有……普京知道自己处于大麻烦中。依我看，这使他更为危险”。

就上述说法，佩斯科夫28日告诉媒体记者，拜登的言论“本质上不正确”。

佩斯科夫说，俄罗斯确实拥有核武器，并且石油和天然气产业发展良好，但“宣称俄罗斯经济除此以外一无是处是不对的”。

他说，拜登发表讲话时或许需要这种“豪迈”论调，“显而易见，这些发言由工作人员和助手为他准备。但我们可以明显看出这是错误认知，是对现代俄罗斯的误解”。

俄罗斯卫星通讯社以佩斯科夫为消息源报道，如果白宫工作人员注意到以下数据，或许不会“犯错”。石油和天然气2017年在俄罗斯联邦国内生产总值中占比16.9%，这一比例2020年是15.2%；俄罗斯2010年预算中，石油和天然气产业收入占比46%，2020年这一比例降至28%。

【情报机构哪家强？自吹自擂“无意义”】

佩斯科夫28日说，俄方不愿拿俄美两国情报机构的能力作比较。

他说这番话的背景是：拜登27日告诉美国情报界人士，普京“知道你们比他的（情报）团队优秀，这令他担忧”。

佩斯科夫说：“美国情报机构在我们国家的活动确实令人担忧。美方情报机构十分强大，有非常强的情报搜集能力。但宣称哪方更强、哪方较弱并无益处。”

他说，俄方有许多理由相信，应该为本国情报搜集和反间谍能力“骄傲”。

佩斯科夫同时否认拜登所谓俄罗斯已经开始干预美国国会2022年中期选举的说法。

拜登27日宣称，根据他得到的情报，俄方已经开始散播虚假信息从而着手干预美国国会中期选举。

拜登就职以来，美俄就一系列问题分歧明显。（杜鹃）（新华社专特稿）

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