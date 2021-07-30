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厄瓜多尔取消阿桑奇国籍

2021年07月30日08:35 | 来源：新华网
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“维基揭秘网”创始人朱利安·阿桑奇的律师说，厄瓜多尔一家法院本周早些时候取消阿桑奇国籍，后者将提起上诉。

英国《卫报》28日报道，厄瓜多尔皮钦查省行政争议法院26日裁决，阿桑奇入籍申请材料存在多处前后不一致、签名差异、文件疑遭篡改、费用未支付等问题，因此入籍无效。

阿桑奇律师卡洛斯·波韦达说，这一裁决没有遵循取消国籍应有的法定程序，而且阿桑奇眼下在英国身陷囹圄，无法出庭，个人权利没有得到尊重。

按照厄瓜多尔外交部的说法，皮钦查省行政争议法院“独立作出裁决，遵循法定程序”，而且围绕阿桑奇入籍有效性的诉讼是由上一届政府发起。

阿桑奇生于澳大利亚，现年50岁，2006年创办维基揭秘网。2010年，这家网站曝光关于阿富汗战争和伊拉克战争的海量秘密文件，令美国政府颜面尽失。阿桑奇随后因涉嫌强奸受到瑞典方面调查，在英国被捕后否认所有罪名，2012年在保释期间躲进厄瓜多尔驻英大使馆。2017年12月，时任厄瓜多尔总统莱宁·莫雷诺授予阿桑奇厄瓜多尔国籍。

但是，阿桑奇在使馆避难期间并不“安分”，其就国际时事发表的言论屡屡令厄瓜多尔外交部头疼。2019年4月，厄方不再向阿桑奇提供庇护，把他“请出”使馆，英国警方随即以违反保释条例为由逮捕阿桑奇。美国检察官次月以17项间谍罪和1项滥用计算机罪控告阿桑奇。同年11月，瑞典方面放弃调查对阿桑奇的强奸指控。

阿桑奇眼下被关在伦敦一家高安保级别的监狱，是否会被引渡到美国尚无定论。（金益冰）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、崔越)

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