伊拉克安全官员29日披露，两枚火箭弹当天早晨落在首都巴格达“绿区”的美国大使馆附近，没有造成人员伤亡和财产损失。

“绿区”内有伊拉克政府机构以及美国等国使馆。伊拉克一名高级安全官员告诉路透社，一枚火箭弹落在“绿区”内一座停车场，另外一枚落在停车场附近一处空地，初步调查结果显示，它们的目标是美国大使馆，但未击中。

暂时没有人员或组织“认领”这次袭击。针对美国驻伊拉克外交机构或军事基地的袭击时有发生，美方指认伊朗支持的伊拉克什叶派民兵武装实施这类袭击，伊朗方面否认涉入。

法新社报道，这次袭击发生时，伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米刚结束对美国的访问，正在回国途中。

美国总统约瑟夫·拜登与卡迪米26日会晤后发表联合声明，确认美国驻伊拉克部队将于今年年底结束作战任务，过渡至训练和协助伊政府军的任务。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克，主要承担打击“伊斯兰国”以及培训伊政府军的任务。目前，驻伊美军约有2500人。（安晓萌）【新华社微特稿】

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