人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国驻伊拉克大使馆附近落下火箭弹

2021年07月30日08:34 | 来源：新华网
小字号

伊拉克安全官员29日披露，两枚火箭弹当天早晨落在首都巴格达“绿区”的美国大使馆附近，没有造成人员伤亡和财产损失。

“绿区”内有伊拉克政府机构以及美国等国使馆。伊拉克一名高级安全官员告诉路透社，一枚火箭弹落在“绿区”内一座停车场，另外一枚落在停车场附近一处空地，初步调查结果显示，它们的目标是美国大使馆，但未击中。

暂时没有人员或组织“认领”这次袭击。针对美国驻伊拉克外交机构或军事基地的袭击时有发生，美方指认伊朗支持的伊拉克什叶派民兵武装实施这类袭击，伊朗方面否认涉入。

法新社报道，这次袭击发生时，伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米刚结束对美国的访问，正在回国途中。

美国总统约瑟夫·拜登与卡迪米26日会晤后发表联合声明，确认美国驻伊拉克部队将于今年年底结束作战任务，过渡至训练和协助伊政府军的任务。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克，主要承担打击“伊斯兰国”以及培训伊政府军的任务。目前，驻伊美军约有2500人。（安晓萌）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部