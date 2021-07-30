新华社耶路撒冷7月29日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列总理贝内特29日宣布，将为该国60岁以上人群接种第三剂新冠疫苗。

贝内特当天在一份声明中说，新冠疫苗安全有效，事实证明它可以防止重症和死亡。就像流感疫苗需要不定期接种一样，新冠疫苗也是如此。他说，现年60岁的以色列总统赫尔佐格将于7月30日接种第三剂新冠疫苗。从8月1日起，以色列将向所有60岁以上的人提供第三剂新冠疫苗接种。

贝内特表示，将尽一切努力避免再次实施全国性“封城”措施，因为一次“封城”所造成的经济损失高达2000亿新谢克尔（约合610亿美元）。

自新冠疫情暴发以来，以色列曾三次实施全国性“封城”。随着近期新冠疫情出现反弹，以色列开始收紧防疫措施。7月29日，以色列恢复“绿色通行证”制度，12岁以上公民在进入超过100人聚集的公共场所时必须提供新冠疫苗接种证书。

以色列去年12月开始新冠疫苗接种工作，迄今已为930万人口中的约62%接种至少一剂疫苗，约56%完成两剂疫苗接种。7月12日，以色列开始为患有癌症以及做过心脏、肺、肾移植手术等免疫系统受损的成年人提供第三剂新冠疫苗接种。

以色列卫生部29日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例2177例，累计确诊869063例，累计死亡6466例。

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