人民网华盛顿7月29日电 (记者张梦旭) 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年7月29日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊34725740例，死亡612022例。过去24小时，美国新增确诊66208例，新增死亡294例。

美国白宫29日公布方案，针对联邦雇员和承包商，要强化其防护规范，要求他们需出示接种疫苗证明，未完成接种者工作时均须戴上口罩、谨守防疫距离，每周一次或两次接受病毒检测，且限制这些人的公务旅行。据统计，全球的联邦政府雇员超过400万人。此外，拜登下令，要求国防部落实疫苗接种计划，尤其是在海外服役的美军部队。

白宫呼吁州政府与地方政府采取更多措施来鼓励疫苗接种，包括向接种疫苗者提供100美元；新墨西哥州、俄亥俄州与科罗拉多州已经实施此措施，证明其有助于推广疫苗接种。对于返校学生，白宫计划通过在学区内设立临时疫苗接种诊所，让学生方便就近接种疫苗，避免疫情扩散。

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