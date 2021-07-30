新华社联合国7月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵29日在安理会表决中非共和国制裁授权延期决议后的发言中指出，中方愿重申，安理会应该根据形势变化，早日完全解除对中非共和国的制裁措施。

戴兵说，去年底以来，中非共和国顺利完成大选进程，国内安全形势持续向好。在此情况下，安理会对中非的制裁措施已越来越无法适应形势发展的需要。安理会实施武器禁运等措施的初衷是帮助中非恢复国家稳定和社会正常秩序，但在实践中已日益成为中非政府加强自身安全能力建设的障碍。解除武器禁运问题事关中非主权、安全，是中非民心所向，也是地区国家的共同心声。中方注意到执笔国为确保决议一致通过作出的努力，但决议草案在解除武器禁运问题上未能充分尊重中非政府的意愿，同时中方的建设性意见仍未得到采纳，中方不得不投了弃权票。

联合国安理会29日通过一项决议，将针对中非共和国和平与稳定破坏者的武器禁运以及旅行禁令和财产冻结等制裁措施延长一年，至2022年7月31日，并将制裁专家小组的任期延长至2022年8月31日。

(责编：胡永秋、袁勃)