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中方呼吁国际社会加大对巴勒斯坦人道帮扶力度

2021年07月30日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国7月28日电  （记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽28日表示，当前巴勒斯坦人道状况堪忧，国际社会应加大对巴勒斯坦人道帮扶力度，支持加沙恢复重建。

　　耿爽在当天举行的安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上指出，加沙冲突已经过去两个月，巴勒斯坦被占领土局势依然动荡。以色列单边行动愈演愈烈，令人担忧。中方敦促各方保持最大限度的克制，避免任何可能激化矛盾的行为。中方敦促以色列切实履行国际法义务，保障所占领土上平民的安全和权利，为人道援助提供准入便利，并尽快全面解除对加沙的封锁围困。

　　耿爽说，中方始终心系巴勒斯坦人民，多次提供紧急现汇、抗疫物资和疫苗等人道援助。他重申了中方支持通过“两国方案”解决巴勒斯坦问题的一贯立场，表示中方愿同巴问题有关各方及国际社会一道，践行真正多边主义，加强国际合作，维护公平正义，将“两国方案”由愿景转化为现实，由共识转化为行动，推动中东地区早日实现持久和平与稳定。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月30日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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