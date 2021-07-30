本报驻美国记者 吴乐珺

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由于新冠疫苗接种进程和经济支持力度不同，全球不同经济体的复苏步伐存在明显差异。国际货币基金组织（IMF）呼吁，只有在多边和国家层面实施协调一致的行动，确保全球范围内疫苗公平分配，才能实现经济持续稳步复苏。

国际货币基金组织（IMF）27日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2021年全球经济增长预期维持在6%不变，但警告复苏步伐正加剧分化。IMF首席经济学家戈皮纳特表示：“全球经济继续复苏，但发达经济体与许多新兴市场和发展中经济体之间的差距扩大。”IMF呼吁加强全球多边合作，共同战胜疫情，确保世界经济稳步复苏。

不同经济体分化加剧

IMF最新预测认为，发达经济体今年经济增速将达5.6%，比4月预测提升了0.5个百分点；新兴市场和发展中经济体将增长6.3%，比上次预测下调了0.4个百分点。IMF表示，做出这一预测的前提是，各国能够采取更有针对性的疫情防控措施并继续推进疫苗接种，全球范围新冠病毒传播在2022年年底前降至较低水平。如果疫情防控未达到预期，今明两年全球经济增速也将显著低于预期。

疫情仍是影响世界经济复苏的最大挑战。IMF在报告中用“断层线”形容目前全球经济复苏风险。数据显示，截至7月中旬，发达经济体接近40%的人口已完成新冠疫苗接种，新兴经济体约11%的人口完成接种，而低收入经济体完成接种的人口比例仅为1%。沿着这条“断层线”，全球经济复苏将呈现两种景象：疫苗接种率高的发达经济体今年晚些时候经济活动有望进一步恢复正常；疫苗短缺的经济体仍将面临感染人数再度增加和死亡病例上升的严峻挑战。

“此次数据修订在很大程度上反映了随着德尔塔变异毒株的出现，疫情发展情况的不同。”戈皮纳特警告，高传染性变异新冠病毒的持续传播可能令世界经济复苏“脱轨”，或将导致全球经济到2025年累计损失约4.5万亿美元。

此外，国家政策支持力度的不同也加剧了经济复苏分化。戈皮纳特指出，发达经济体继续提供大规模财政支持，同时保持超宽松货币政策；而新兴市场和发展中经济体出台的多数财政支持措施已经到期，正准备寻求重建财政缓冲。为抑制通胀、防范价格上行压力，巴西、俄罗斯、墨西哥等部分新兴经济体央行已开始加息。

综合施策助经济恢复

美国银行经济学家朱诺认为，变异病毒可能导致未来消费者行为转变，病例激增可能导致服务支出大幅回落。IMF认为，尽管扩大疫苗供应可以改善经济前景，但如果疫情反弹，发达国家重新评估货币政策，全球金融环境可能急剧收紧，这将对新兴市场和发展中经济体造成冲击，使复苏进程出现严重倒退。

今年以来，全球主要经济体通胀压力普遍上升，其中美国通胀压力尤为突出。美国消费者价格指数6月同比增长5.4%，创2008年以来最大同比增幅。美联储主席鲍威尔本月早些时候表示，“通胀可能在未来几个月继续保持高位，然后才会有所缓和”。

IMF报告指出，近期通胀压力上升主要由疫情相关因素及暂时性供需错配所致，一旦这些因素消退，多数国家通胀有望在2022年恢复至疫情前水平，但这一过程仍面临高度不确定性。受食品价格上涨、货币贬值等因素影响，一些新兴市场和发展中经济体通胀高企局面可能持续更长时间。面对暂时性通胀压力，IMF建议各国央行避免过早收紧政策，但应在通胀预期显示出“脱锚”迹象时迅速采取行动。新兴市场也应做好准备，应对潜在的外部融资环境收紧。

IMF还称，2020年全球政府债务达到前所未有的水平。数据显示，截至7月上旬，各国已为抗击疫情提供了16.5万亿美元的财政支持，发达国家的“放水”幅度要远远超过发展中国家。

“目前首要任务仍是确保实现复苏，优先考虑健康卫生支出，并更有针对性地为受疫情影响的人提供财政支持。”IMF研究部世界经济主管纳巴尔对本报记者表示，考虑到面临前所未有的危机，以及去年全球经济经历的深度收缩，政府债务增加是在疫情期间和复苏阶段为经济提供大量支持的结果，而当前的借贷成本相对较低，政府债务水平仍在合理范围内。

应确保疫苗公平分配

IMF认为，各经济体采取多边行动是消除复苏分化、助力全球增长的关键，当前要务是确保疫苗在全球范围内公平分配。

“只有在全球范围内击退疫情，才能确保复苏。”戈皮纳特表示，国际社会应通过合作确保更便捷地获取疫苗，并使新冠肺炎病例得到快速诊断和治疗。同时，应确保财政拮据的经济体有能力继续获得国际资金支持。

为了推动疫苗接种进程，IMF最近提出了一项规模为500亿美元的计划，旨在加快新冠疫苗接种和普及，确保到2021年年底各国完成疫苗接种的人口比例达到至少40%，2022年上半年这一比例达到至少60%。该计划预计到2025年时可为全球经济带来9万亿美元的回报。

“中国在疫苗方面的贡献，是加强多边合作应对疫情的重要组成部分。”纳巴尔表示，为促进全球疫苗的公平分配，疫苗制造商也需要向中低收入国家提供疫苗，中国在这方面所采取的措施显然有助于推进该目标的实现。他认为，中国还通过向IMF控灾减灾信托提供支持等多种方式，与其他国家一起，为团结合作抗击疫情发挥了重要作用。

（本报华盛顿7月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)