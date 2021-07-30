本报驻意大利记者 韩 硕

近日，意大利政治、社会和经济研究所，意大利国际外交研究所和意大利欧亚地中海研究中心联合发布一份名为《新疆：认识复杂性 构建和平》的研究报告。报告驳斥了个别西方国家的一些政客在中国新疆问题上的谎言，力求还原事实真相。报告的组织撰写人、意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪日前接受本报记者专访，讲述了组织撰写这一报告的缘起。

2019年9月，帕兰迪和来自多国的学者来到新疆乌鲁木齐和喀什考察参观。当地悠久的历史文化、独特的民族风情和美丽的自然环境给他留下深刻印象。“在新疆，维吾尔族和其他少数民族享有充分的宗教信仰自由，各民族语言文化得到有效保护和传承。在当地政府的帮助下，从教培中心结业的年轻人找到了新工作。”帕兰迪说：“这是我第一次到新疆。结束原计划的行程后，我又多待了几天。我的所见所闻与一些西方媒体的报道大相径庭。”从新疆返回后，帕兰迪认为“有必要也有责任向世界展示真实的新疆”。

在最新研究报告中，帕兰迪同多位从事中国研究和国际关系领域的专家一道，集纳了到访过新疆的专家所积累的第一手资料、研究成果和数据，以充分的实例驳斥了美西方反华势力炒作涉疆议题、抹黑中国的行为。自报告发布以来，署名支持的国际知名学者、政界人士和媒体人士不断增加。

“没有调查，就没有发言权。事实证明，新疆各族人民生活得很好。”帕兰迪说，中国政府在尊重和保障人权的基础上，探索出有效消除恐怖主义、宗教极端主义的经验，维护了新疆社会和谐稳定。一些西方国家关于新疆问题的所谓报告，质量低劣且带有明显偏见，缺乏充分和认真的调研，显然是别有用心，妄图利用和炒作所谓新疆人权问题谋取地缘政治利益。

“中国政府实施大规模基础设施建设，对当地的经济社会发展起到了决定性作用。”帕兰迪说，新疆的高速公路、铁路、机场等基础设施日新月异，工厂设施先进，“新疆的产业正在发生深刻变革”。帕兰迪了解到，新疆的经济总量从1952年的7.91亿元增长到2018年的1.2万亿元。“这不是简单的经济增长。在保障农业、渔业和养殖业等传统产业发展的前提下，当地经济社会实现了创新驱动的现代化转型。建设经济技术开发区等创新模式带动了当地工业发展和服务业繁荣。”

2018年年底以来，联合国官员、外国驻华使节、媒体记者和宗教团体等1200多人赴新疆参访。“只有真正到过新疆，深入了解新疆的历史、现状和发展脉络，才能认识真实的新疆。”帕兰迪说。许多到访者都认为，中国政府实施的民族政策能够从根源上达到去极端化的目的，一些国家也借鉴了中国的相关政策。“我们希望更多的西方国家官员和普通民众了解中国在维护民族团结、打击恐怖主义方面的有益探索。”

（本报罗马7月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)