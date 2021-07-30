新华社平壤7月29日电 （记者江亚平、洪可润）据朝中社29日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩28日参谒了位于平壤牡丹峰北麓的中朝友谊塔，向在朝鲜战争中不惜献出宝贵生命的中国人民志愿军烈士表示崇高敬意。

报道说，在朝鲜祖国解放战争胜利68周年之际，金正恩在友谊塔前敬献了花圈，并与陪同的领导干部一起参观了友谊塔。

金正恩说，中国人民志愿军高举抗美援朝保家卫国的旗帜，同我军并肩战斗所形成的战斗友谊和无比崇高的牺牲精神，深深地铭刻在伟大的战争历史中以及朝鲜人民的记忆里。以鲜血凝成的朝中友谊在实现共同事业的道路上将世世代代坚定不移地传承下去。

友谊塔于1959年10月建成，塔身正面有朝鲜语写就的歌颂志愿军烈士丰功伟绩和两国友谊的碑文，两旁的基座上刻有反映两国军人并肩作战的浮雕。

1950年6月25日朝鲜战争爆发，1953年7月27日交战双方在板门店签署《朝鲜停战协定》。朝鲜将7月27日这一天定为“祖国解放战争胜利纪念日”。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 03 版）

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