本报记者 俞懿春

2020年7月28日，国家主席习近平在亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞强调，各成员要聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。

一年来，亚投行与各成员和合作伙伴一道，共克时艰、携手前行，为提升亚洲地区乃至全球基础设施和互联互通水平、促进经济复苏和可持续发展、改善全球经济治理不断作出新贡献。

促进共同发展

2016年1月，在亚投行开业仪式上，习近平主席擘画了多边合作、共谋发展的宏伟蓝图。亚投行创设五年多来，互联互通不断加强，区域合作持续深化，一幅命运与共的画卷徐徐展开。

今年6月，伴随最后一道并网指令发出，中亚最大风电项目札纳塔斯实现全容量成功并网。哈萨克斯坦100多万家庭受益，年减少碳排放量26万吨，改善了哈南部缺电现状——亚投行、欧洲复兴开发银行等多边金融机构合作，为项目提供了9530万美元贷款支持。

今年7月，阿曼首都马斯喀特以西约300公里，该国最大规模公用事业太阳能园区投入商业运营。3.3万户家庭盼来了清洁能源，年减少碳排放量约80万吨，给古丝绸之路上的交通枢纽注入新的生机——亚投行作为贷方集团中唯一的多边开发银行，为项目提供了6000万美元融资，约占项目总成本的15%。

拥有103个成员，覆盖全球79%的人口和65%的GDP；已批准260多亿美元贷款，惠及29个亚洲域内和域外经济体；坚持国际性、规范性、高标准，始终保持三大国际信用评级机构给予的最高信用评级及稳定的评级展望。从亚欧大陆到非洲大陆，秉持开放、合作、共赢精神，亚投行日益成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。

俄罗斯自由金融投资公司分析师奥辛评价，作为国际多边开发机构中的新生力量，亚投行为国际社会带来信心，“代表了世界经济发展中的一股正能量”。在阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉看来，亚投行是多边主义的践行者、经济发展的助推器，其创立和运行符合时代发展要求，顺应经济运行大势，为构建人类命运共同体提供有力支持。

应对风险挑战

面对疫情挑战，亚投行突破常规业务，设立130亿美元危机恢复基金。截至目前，亚投行已在这一框架下批准36个项目，总额超过89亿美元，帮助许多受疫情冲击的成员尽快走出危机并重振经济。

去年5月，亚投行、国际复兴开发银行与格鲁吉亚政府合作，启动紧急响应项目，支持抗击疫情；去年11月，越南兴旺股份商业银行收到来自亚投行的首笔新冠肺炎危机恢复贷款，越南中小企业的流动性困难得以纾解；今年3月，亚投行与亚洲开发银行合作，向菲律宾提供用于接种疫苗的抗疫贷款……

亚投行同样在努力为东道国作出贡献。去年4月，亚投行首笔紧急援助贷款投向中国，支持重庆和北京抗击疫情，项目从准备到批准仅用了35天。在近日河南遭遇强降雨之际，亚投行立即表达援助意愿，与中国政府相关部门一道，支持河南防汛抗灾和灾后重建。目前，亚投行正与中国财政部、河南省等抓紧推进相关工作。

不久前，亚投行批准了在撒哈拉以南非洲地区的首笔投资——向卢旺达贷款1亿美元。亚投行经济学家苏珊娜·邵表示，这笔融资展示了“在存在严重危机和重大需求的时期，亚投行对于域外成员的意义和价值”。

面对严峻挑战和不同需求，亚投行不断创新解决之道，展现了高度的灵活性、果断的执行力与秉持多边主义的责任感。南非经济学家约翰·埃尔斯称赞：“亚投行向受到新冠肺炎疫情影响的国家提供贷款，为帮助这些国家渡过难关发挥了重要作用。”韩国京畿大学教授刘子阳评价：“我们生活在一个地球村。只有增强人类命运共同体意识，才能在全球赢得抗疫胜利。”

寻求最大公约数，凝聚最广泛合力，既回应了人民心声，也顺应了时代潮流，是共同守护人类健康美好未来的金光大道。“全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。”人类命运共同体的真理光芒，在全球抗疫实践中越发夺目。

推动绿色复苏

去年秋，亚投行发布首个十年发展战略（2020—2030），明确了未来亚投行的四大投资方向：一是绿色基础设施；二是促进互联互通和区域合作；三是科技驱动基础设施；四是动员私营资本参与基础设施投资。为此，亚投行制定了多个目标，包括到2025年气候融资项目总额占比50%、到2030年跨境互联互通融资项目总额占比25%至30%，以及到2030年动员私人资本相关项目融资占比50%等。

统计显示，2020年亚投行共批准了99.8亿美元贷款，为45个项目拨付了62.3亿美元贷款，其中15%的项目涉及跨境互联互通，30%的项目涉及动员私营资本，55%的项目涉及可持续的基础设施。

从支持桥梁、公路、港口等传统基础设施建设，到参与城市废弃物管理、投资旨在改善偏远地区居民通信条件的卫星项目，从发行全球可持续发展债券到修订《环境与社会框架政策》，亚投行把焦点更多转向绿色和新型基础设施建设，坚定支持并引导成员低碳转型，走可持续发展之路。

亚投行行长金立群表示，作为一个21世纪新型多边开发银行，亚投行将继续拥抱多边主义，致力于与成员和伙伴合作，推动实现后疫情时代经济的绿色复苏，促进区域互联互通，并在应对气候变化问题上采取有效行动，以实现到2025年气候融资占融资总额50%的目标，履行对后代的承诺。

共担风雨，共沐阳光。我们比任何时候都更加深切体会到构建人类命运共同体的意义。

“要坚持共商共建共享原则，顺应世界经济格局调整演变趋势，同更多发展伙伴开展合作，提供区域和全球公共产品，推动区域经济一体化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席铿锵有力的话语，为亚投行未来发展指明方向。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)