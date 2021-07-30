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中国红十字会援助叙利亚新冠疫苗运抵大马士革

2021年07月30日05:07 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革7月29日电（记者郑一晗　汪健）中国红十字会援助叙利亚新冠疫苗29日运抵叙首都大马士革，中国驻叙利亚大使馆代表中方向叙卫生部移交了这批疫苗。

　　叙利亚卫生部长哈桑·加巴什在移交仪式上说，自新冠疫情暴发以来，中国政府和人民在各个领域尤其是卫生领域不断给予叙利亚支持，为叙抗击疫情做出了重要贡献。中国疫苗不仅通过了世界卫生组织的认证，其有效性也在中国和所有接种中国疫苗的国家得到验证。他对中方向叙利亚捐赠疫苗表示感谢。

　　中国驻叙利亚大使冯飚说，中国红十字会向叙利亚援助新冠疫苗是中叙两国人民传统友谊和兄弟情谊的生动体现。新冠疫情暴发以来，两国在抗击疫情方面开展了富有成效的合作。当前，新冠疫情仍在全球蔓延，多种变异毒株出现，齐心协力抗击疫情成为全世界面临的首要任务。中方呼吁各方在病毒溯源工作中恪守科学原则，共同反对将这一问题政治化。

　　新冠疫情在叙利亚暴发以来，中方向叙方援助多批抗疫物资，并组织两国专家通过视频深入交流新冠诊疗经验。4月24日，中国政府援助叙利亚的首批新冠疫苗运抵大马士革。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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