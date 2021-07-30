新华社北京7月29日电 中俄人文合作委员会媒体合作分委会第十四次会议29日以视频连线方式召开。两国政府主管部门、中央和地方媒体以及新媒体机构代表40余人参会。

会议对上一年度两国媒体合作进展与成果进行了回顾。去年以来，中俄媒体克服疫情影响，携手并肩，砥砺前行，继续保持良好协作。围绕两国高层交往、“一带一路”倡议与“大欧亚伙伴关系”协调发展、疫情防控等重要主题开展积极客观公正的报道，在涉及两国核心利益的问题上仗义执言，为营造有利的国际舆论环境发挥了积极作用。策划实施“2020中俄优秀视听作品互译互播”“中俄短视频大赛”等项目，进一步丰富产业合作的内容与形式。

展望中俄媒体领域下一步工作，双方一致认为，应加强理念沟通和战略协作，继续在涉及双方核心利益、重大关切的问题上相互支持。加强议题设置，以更加主动的姿态在国际舆论场发出自己的声音，共同捍卫真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。双方将进一步创新合作模式，深化节目互译互播、联合制作、图书翻译出版等领域合作，办好品牌媒体项目，拓展新媒体领域合作，激发中俄媒体合作新动能。

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