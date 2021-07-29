新华社华盛顿7月29日电（记者许缘 高攀）美国商务部29日公布的首次预估数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长6.5%，低于市场普遍预期的8.5%。

数据显示，在新冠疫苗更广泛接种、美国各州扩大重启经济活动范围等多重因素刺激下，美国消费者和企业增加支出和投资，推动美国经济继续复苏。不过，当季美国经济增幅仅略高于第一季度的6.3%，与市场预期相差较大。

具体来看，今年第二季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长11.8%，非住宅类固定资产投资增长8%。此外，随着领取失业救济人数逐步下滑，联邦政府支出下降5%。

分析人士表示，第二季度经济增速远不及预期，表明美国经济虽已一定程度摆脱新冠疫情束缚，但距离完全复苏仍有距离。部分经济领域仍处于低迷状态，尤其是就业市场迟迟难以恢复正常。

有经济学家认为，美国疫情反复拖累经济复苏，加上财政刺激的提振作用逐渐消退，美国经济增长可能在第二季度见顶后逐步降温。同时，通胀加剧、供应链持续遇阻和可用劳动力短缺也可能抑制经济持续攀升。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。今年第二季度经济数据修正值将于8月26日公布。

另据美国劳工部当天公布的统计数据，截至7月24日的一周，美国首次申请失业救济人数环比减少2.4万，降至40万。截至7月17日的一周，美国全国申请失业救济人数为326.9万，环比增加7000万。

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