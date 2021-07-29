新华社北京7月29日电（吴昊、于佳欣）今年是中国—东盟建立对话关系30周年，30年来，双方贸易合作持续升级，中国与东盟贸易规模扩大了85倍。

这是记者29日从国新办发布会上获知的消息。据商务部部长助理任鸿斌介绍，2020年，东盟成为中国最大贸易伙伴，中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。今年上半年，双方贸易同比增长38.2%，继续呈现强劲增长势头。

双向投资合作也呈蓬勃发展态势。据介绍，截至今年6月底，中国和东盟国家相互累计投资总额超过3100亿美元，东盟已成为中国最主要对外投资目的地和外商直接投资来源地。双方在制造业、农业、基础设施、高新技术、数字经济、绿色经济等领域投资合作稳步拓展。

任鸿斌还表示，截至今年6月底，中国企业在东盟国家开展工程承包合作累计完成营业额接近3500亿美元。中老铁路、印尼雅万高铁等一批重大基础设施项目顺利实施，互联互通不断加速。

此外，区域经济融合日益加深。据中方统计，中国—东盟自由贸易区建成10年来，双方之间90%以上货物可享受零关税待遇，中国自东盟享惠进口占全部享惠进口的一半左右。去年11月，双方共同参与签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），推动区域经济一体化建设取得重大成果。

展望未来，任鸿斌表示，中国将积极推进与东盟经贸关系深入发展，包括进一步加强抗疫合作，共同推动RCEP协定落地生效，中方将继续扩大进口东盟优质农产品，并支持中国企业扩大对东盟投资等。

据介绍，第18届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会将于9月10日至13日在广西南宁举办，会议期间将举办中国—东盟经贸合作论坛等一系列活动。

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