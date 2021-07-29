人民网北京7月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

国务委员兼外长王毅将于8月5日主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议。会议将以视频形式举行，主题为“加强疫苗国际合作，推进全球疫苗公平合理分配”。有关国家外长或主管部长、联合国等国际组织代表、相关企业代表约30方将与会。作为此次会议的一部分，今天中国和与会国家疫苗企业还将举办疫苗国际合作企业对话会。

总台央广记者：中方对新冠疫苗合作国际论坛首次会议有何考虑和期待？

赵立坚：今年5月，习近平主席在全球健康峰会上宣布了中国进一步支持全球团结抗疫的五项举措，其中包括倡议设立新冠疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。这一倡议获得了国际社会的积极评价和广泛欢迎。

当前，世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中。疫苗是战胜疫情的有力武器。此次论坛的召开，就是为了落实习近平主席重要讲话精神，进一步推动国际合作和疫苗在全球范围内的公平可及，助力各国携手战胜疫情。

作为最大的发展中国家和国际社会负责任的一员，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，率先落实疫苗全球公共产品属性，以实实在在的行动为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，增强发展中国家疫苗能力建设作出中国贡献。

新华社记者：你对有人称中国在利用疫苗援助搞“疫苗外交”怎么看？

赵立坚：疫苗是战胜疫情的武器，不是谋取政治私利的工具，更不是攻击抹黑他国的借口。从年初以来，面临国内大规模接种需要，中国秉持人类命运共同体理念，尽己所能向世界特别是发展中国家提供疫苗，总数已超过7亿剂。中国的行动是雪中送炭，帮助了100多个国家挽救生命、抗击疫情，而且从未附加任何政治条件。如果这算是“疫苗外交”的话，中国“疫苗外交”广受欢迎，符合国际社会的共同利益。

那些指责中国、抹黑中国的国家，首先应该问问自己为世界做了什么。他们应该停止“谎言外交”、“抹黑外交”，把心思和精力放到为世界抗疫做些实事上来。

总台央视记者：7月28日，王毅国务委员兼外长出席中国—东盟建立对话关系30周年纪念研讨会开幕式并发表致辞。你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：7月28日，王毅国务委员兼外长以视频方式出席中国—东盟建立对话关系30周年纪念研讨会开幕式。该活动是30周年系列纪念活动之一，由中国国际问题研究院主办。东盟各国驻华使节、双方专家学者等出席。

王毅国务委员表示，30年来，中国和东盟率先建立战略伙伴关系，率先建成自贸区，领跑东亚区域合作进程。中国和东盟始终遵循相互尊重、协商一致的东亚方式，照顾彼此关切和核心利益，树立了平等相待、和平共处的典范；始终坚持对接发展战略，拓展互利合作，树立了携手发展、互利共赢的典范；始终秉持命运共同体精神，给予对方无私支持帮助，树立了守望相助、同舟共济的典范；始终致力于促进民心相通，弘扬亚洲价值，树立了文明互鉴、和谐共生的典范。中国东盟关系已经成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的样板。

王毅国务委员强调，中国将始终同东盟做守望相助的友好邻居、肝胆相照的好朋友、携手发展的好伙伴。中国东盟关系必将以更加成熟、自信的姿态，开创更加美好的未来。王毅国务委员还提出五点倡议。一是要坚持睦邻友好，加强战略互信；二是要坚持以人为本，深化抗疫合作；三是要坚持聚焦发展，打造新增长点；四是要坚持胸怀大局，维护和平稳定；五是要坚持团结协作，捍卫公平正义。

东盟秘书长林玉辉赞同中方有关倡议，表示东盟中国战略伙伴关系已成为本地区最富内涵的伙伴关系之一。中方支持东盟中心地位、东盟共同体建设和一体化进程，积极参与东盟主导的地区机制。这是中方支持地区主义和多边主义的具体体现。东盟坚信双方关系必将迎来更加美好的未来。

彭博社记者：据报道，在首次“美日台议员战略对话会”上，日本前首相安倍晋三对中国强化对台湾军事施压表达关切。外交部对此有何评论？

赵立坚：你提及的所谓“对话”，可以说是自说自话，无论形式还是内容，都是负面的、错误的，事实上也是老调重弹、无人问津。

我想强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国的国家统一、民族复兴大势不可阻挡。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。任何制造“两个中国”“一中一台”的企图都是螳臂当车，注定失败。

台湾问题涉及中美关系、中日关系政治基础。美方和日方都有责任有义务恪守同中国之间的有关双边政治文件原则及就台湾问题向中方所作郑重承诺，停止向“台独”势力发出错误信号。

CGTN记者：近期，有媒体报道，美国不仅自身抗疫不力，成为新冠疫情全球感染和死亡人数最多的国家，还在出境控制措施、遣返非法移民等方面采取不负责任做法，加剧疫情全球扩散。中方对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，美国到处煽风点火，不断加大对病毒溯源的政治操弄。美国在抗疫和溯源上有三宗罪：

第一，美国是病毒扩散国。美国医疗技术全球领先，却让政治操弄凌驾于疫情防控之上，导致本国约3500万人感染，超过61万人失去生命。美国没有采取有效的出境控制措施，导致多国出现自美国输入病例。美国还不顾国际社会反对，在疫情形势下将成千上万感染新冠病毒的非法移民加紧遣返回国，直接造成许多拉美国家疫情加剧。《纽约时报》评论称，美国这一行为无异于“输出病毒”。

第二，美国是病毒隐瞒国。华盛顿大学研究显示，美国新冠感染和死亡病例可能分别高达6500万和90万，远远高于官方统计。美国早期感染病例时间线不断提前，德特里克堡疑云重重。美国为什么不敢邀请世卫组织赴美溯源？为什么不敢开放德堡等生物实验室？试问这就是美方所谓“透明、负责”的态度吗？

第三，美国大搞“溯源恐怖主义”。从美国上届政府喊出的第一声“中国病毒”开始，美国一直在全世界散布病毒污名化言论。美国还试图将中国甚至亚洲国家与新冠病毒起源相捆绑，导致美国和个别西方国家反亚裔情绪高涨，许多亚裔无端遭受歧视、压迫甚至人身威胁，生活在恐怖与不安中。美国还将“黑手”伸向科学界，打压科学人士的正义声音，导致许多直言立场的科学家饱受人身攻击和谩骂威胁。有媒体评论称，美国上述做法无异于“溯源恐怖主义”。

上述三宗罪，不过是美国借疫情搞政治操弄的冰山一角。反对政治操弄病毒溯源已是国际社会普遍共识和一致态度，截至目前已有60国致函世卫组织总干事就此表明立场。

新冠病毒需要溯源。借疫情甩锅推责、大搞歧视和胁迫的政治病毒更需要溯源，更需要彻底治理。

总台央视记者：据报道，近期美国等个别国家声称，中方拒绝世卫组织第二阶段溯源计划。请问中方对此有何评论？

赵立坚：首先我想强调，这份第二阶段溯源计划是世卫组织秘书处单方面提出的，未经得世卫成员国一致同意。世卫组织由成员国主导，秘书处提出的第二阶段工作计划草案是供成员国讨论用的，成员国有权作出修改。秘书处的职责是为成员国充分协商并达成一致提供便利，无权自行作出决定。

新冠疫情发生以来，中国始终高度重视病毒溯源问题，秉持科学精神，以开放态度积极参与全球溯源合作。中国两次邀请世卫组织专家来华开展溯源联合研究，付出了巨大努力，取得了重要成果，得出了权威结论。

近日，包括中国在内的许多国家都对世卫组织秘书处起草的第二阶段溯源工作计划表达了关切和反对，认为工作计划不符合第73届世卫大会决议要求，不符合中国—世卫组织联合研究报告结论和建议，未全面反映全球溯源研究最新成果，无法作为第二阶段溯源合作的基础。同时，60个国家也致函世卫组织总干事，欢迎中国—世卫组织联合研究报告，反对溯源问题政治化。这是国际社会的合理诉求和正义之声。

据了解，为支持和配合世卫组织开展第二阶段全球溯源工作，中方专家基于中国—世卫组织开展的第一阶段溯源工作及联合研究报告，在世卫组织秘书处提出第二阶段溯源计划前就主动向世卫组织提交了下阶段溯源工作的中国方案。这是一份科学、专业、经过实践检验的方案。我可以给大家介绍一下要点：

第一，第二阶段溯源工作应以世卫大会决议为指引，以科学家为主体，以证据为基础开展科学溯源。中国—世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，应作为第二阶段溯源工作的基础。

第二，第一阶段溯源研究已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，第二阶段不应再重复开展，特别是中国—世卫组织溯源联合研究报告已经明确病毒由实验室泄漏“极不可能”。第二阶段研究重点应放在动物中间宿主引入、冷链传播等联合研究报告明确的“非常可能”和“可能”等潜在传播路径，推动在全球多国多地范围开展溯源研究。

第三，充分借鉴第一阶段病毒溯源工作实践、机制和方法，推动溯源工作有序、顺利开展。对现有研究成果和新证据要进行评估分析，基于公开研究证据，经过综合评估确定第二阶段溯源工作的地区和工作方案。继续开展流行病学、动物产品和环境、分子流行病学等方面研究，加强而不是重复正在进行或已有工作。

第四，专家组应在第一阶段溯源研究专家基础上组建，充分尊重专家组成员的专业水平、国际声誉和实践经验。确有需要补充其他领域专家，可以在原有专家组成基础上适当增加。这既有利于溯源研究工作的连续性，也保证下阶段溯源工作的权威性和公正性。

同时，中方将继续落实中国—世卫组织联合研究报告的相关工作建议，积极推动开展报告中涉及中国的后续补充性研究。

我想再次强调，溯源是严肃的科学问题，应当让科学家们把新冠病毒来源研究清楚，从而更好防范未来风险。我们坚决拒绝政治溯源，对于真正的科学溯源已经并将继续积极参与。

俄新社记者：中方是否觉得世卫组织秘书处在将溯源研究工作政治化？

赵立坚：我已经非常清楚地表明了中方立场。这份第二阶段溯源计划是世卫组织单方面提出的，未经得世卫成员国一致同意。世卫组织由成员国主导，秘书处提出的第二阶段工作计划草案是供成员国讨论用的，成员国有权作出修改。秘书处的职责是为成员国充分协商达成一致提供便利，无权自行作出决定。

《中国日报》记者：据报道，28日，美国国会参院外委会审议通过“要求美国国务卿制定战略使台湾重获世界卫生组织观察员地位”议案。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。

美国国会有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的基本原则，中方对此坚决反对。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，已经对台湾参与全球卫生事务作出妥善安排。

美国有关方面应该充分认清台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，停止推进审议有关涉台消极议案，停止向“台独”势力发出错误信号，停止助台拓展所谓“国际空间”。

彭博社记者：驻华外国记者协会（FCCC）本周早些时候发表声明，描述外国记者在河南报道水灾时受到骚扰的情况，并指有些骚扰行为由中共所属机构组织。外交部对此有何评论？

赵立坚：我也问你一个问题，你知道BBC被许多中国网民称作什么吗？叫“造谣广播公司（Bad-mouthing Broadcasting Coporation)”。BBC长期以来抱守对华意识形态偏见，多次制播假新闻，在涉港、涉疆、涉新冠肺炎疫情等问题上散布虚假信息，对中国大肆攻击抹黑，严重偏离新闻职业准则。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。BBC长期戴着有色眼镜报道中国，一再拉低BBC在华信誉。此次该台驻沪记者白洛宾在涉河南特大暴雨灾害报道中，无视中国政府全力组织救援以及当地老百姓奋勇自救的中国力量，继续将意识形态凌驾于真实之上。这样明显预设立场的报道只会加速BBC自身信誉破产，自然不受广大中国民众的欢迎。我们希望BBC能够真正遵守职业道德和操守，通过真正客观公正的报道，弥补其在中国公众心中的“信任赤字”。

关于你刚才提到的FCCC，这个组织中方从未承认。它是由少数对中国抱有偏见的记者拼凑的，根本代表不了在华400多名外国记者的真实声音。

至于你提到的这个声明，我想强调，这个组织歪曲事实，诋毁抹黑中国的采访环境已经不是一天两天了。客观真实是新闻媒体的生命线。个别西方媒体的不实报道引起中国民众不满和愤慨，媒体自身是否应该对此进行反思呢？他们对中方为外国记者在华采访工作提供的大量帮助和便利避而不谈，对个别外媒不实歪曲报道不作批评，反而对所谓的“中国采访环境”横加指责，这完全是罔顾是非，颠倒黑白。

我愿重申，中国是法治社会，也是世界上最安全的国家之一。中方始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，始终保障外国常驻新闻机构和外国记者合法权益并为其正常采访报道提供协助和便利。外国媒体驻华记者在中国的采访环境是开放、自由的。外国驻华记者同中方主管部门的沟通渠道一直是畅通的。外国记者只要遵守法律，依法依规进行报道，就没必要有任何担心。但我们反对针对中国的意识形态偏见，反对借所谓新闻自由炮制假新闻，反对违反新闻职业道德的行为。

总台国广记者：你昨天发布了阿富汗塔利班代表团访华的消息，能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：我昨天已经详细介绍了阿富汗塔利班代表团此次访华的主要情况。我想今天再给大家补充一些情况。

中国作为阿富汗的最大邻国，高度关注阿富汗局势走向，一贯支持阿富汗和平和解进程。我们真诚希望阿富汗人民抓住历史机遇，真正将国家前途命运掌握在自己手中；希望阿富汗塔利班以国家和民族利益为重，高举和谈旗帜，确立和平目标，树立正面形象，奉行包容政策，以温和方式回归政治主流，并在阿富汗和平和解及重建进程中发挥重要作用；希望阿富汗国内各派别、各民族团结一致，通过对话谈判，构建符合国情、广泛包容的政治架构，共创阿富汗未来。

一直以来，中方在充分尊重阿富汗主权及和谈各方意愿基础上，本着“阿人主导、阿人所有”原则，坚持劝和促谈，积极助推阿富汗和平和解进程。这也是此次中方接待阿富汗塔利班代表团来访的主要目的。阿富汗塔利班作为阿富汗举足轻重的军事和政治力量，近年同阿富汗政府和国际社会保持着对话接触。中方将继续秉持客观公正立场，为推动阿富汗问题政治解决发挥建设性作用。

最后，我还想再强调两点。第一，美国是阿富汗问题的始作俑者，也是影响阿富汗局势的主要外部因素。20年前美国以反恐为名发动阿富汗战争，时至今日，盘踞在阿富汗的恐怖势力依然猖獗，阿富汗和平也迟迟没有到来。美国和北约从阿富汗仓促撤军，标志着美国对阿富汗政策彻底失败。美方必须为其所作所为承担责任，不能一走了之，甩锅卸责，美方要拿出实际行动，防止盘踞在阿富汗的恐怖势力坐大，防止阿富汗因撤生乱、因撤生战，同时美方在阿富汗和平重建方面发挥应有作用。

第二，“东伊运”是联合国列名的恐怖组织，是国际社会公敌。中方将继续同地区国家和国际社会合力履行打击“东伊运”的共同责任，除恶务尽。我们希望阿富汗塔利班同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫清障碍。希望阿富汗塔利班切实履行承诺，决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事。

彭博社记者：你刚才提到BBC时说“没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”，意思是说骚扰外国记者是正当行为吗？

赵立坚：我刚才已经清楚表明了中方立场。个别西方媒体的不实报道引起中国民众不满和愤慨。媒体自身是否应该对此进行反思呢？

我也提醒你，彭博社日前居然将美国——一个感染病例和死亡病例是世界双料冠军的国家——列为全球抗疫排名第一的国家。彭博社是不是也该好好反思一下？

我想再次重申，外国媒体驻华记者在中国的采访环境是开放、自由的。他们的合法权益和依法依规采访报道的权利得到充分保障。外国常驻新闻机构和外国记者应当遵守中国法律、法规和规章，遵守新闻职业道德，客观公正地进行采访报道。

路透社记者：中国出台监管新规后，在美国上市的中国教育公司和滴滴等股票受到重挫。中国市场也出现新一轮波动。中方是否担心全球投资者因监管风险而对投资中国企业更为谨慎？

赵立坚：我想强调的是，中国一贯依法依规管理企业投资经营，为企业投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。

《环球时报》记者：据报道，28日，美国国务院发言人普莱斯发表声明称，布林肯国务卿在会见世卫组织总干事谭德塞时，重申美国对世卫组织在包括中国等地进行更多溯源调查的支持，强调下阶段溯源调查应当及时、基于证据、透明、专家主导、不受干涉，国际社会在这一问题上应当团结一致。中方对此有何评论？

赵立坚：我想作出几点回应：

第一，中方认同溯源调查应当基于证据、专家主导、不受干涉。但美方并不是这样做的。美方声称溯源调查要基于证据，却空口诬蔑中方实验室泄漏、造谣所谓三名武汉病毒所员工患病，而连这三个人的名字都提供不出来；美方声称溯源要专家主导，却动用情报部门搞溯源调查，排挤打压客观理性的科学专业人士；美方声称溯源要不受干涉，却有媒体报道称，在美国国立卫生研究院（NIH）在2020年1月初采集的美国国内血液样本中检测出新冠肺炎抗体后，美国政府高官以“干扰对华溯源工作，对美国国家安全不利”为由叫停该溯源调查项目，封存2020年1月2日以前的血液样本不再检测。

第二，中方以实际行动为全球溯源工作作出积极贡献。今年初，来自10国的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在华开展了为期28天的联合研究并发布联合研究报告。对于报告中明确需要补充完善的内容，中方正在积极支持相关单位和科学家持续开展、努力推进。但同时中方认为，对第一阶段病毒溯源已开展过的，尤其是已经有了明确结论的，就不应该再重复开展。第二阶段溯源工作应在成员国充分广泛磋商的基础上，推动在全球多国多地开展。

第三，美国作为全球疫情最严重的国家，美国德特里克堡生物实验室病毒泄漏，美国马里兰州2019年出现聚集性不明原因肺炎。这些都疑团重重。美国政府却没有采取任何调查行动。截至目前，已有超过1800万的中国网民联署，呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。美方如果真心想要支持溯源调查工作，就应该回应这些呼声，展现开放、透明姿态，让世卫专家去美国调查。

深圳卫视记者：近日，中国—拉美和加勒比“合作共赢、共同发展”论坛在京举行，发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：7月27日，中国—拉美和加勒比“合作共赢、共同发展”论坛在北京市中国人民对外友好协会举行。来自拉美和加勒比地区20个国家驻华使馆高级外交官、中国人民对外友好协会会长林松添以及国内机构、研究所和企业代表出席。

林松添会长表示，“合作共赢、共同发展”彰显了中国共产党的国际情怀和历史担当，顺应了人类和平发展进步的时代潮流。拉美和加勒比地区是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，是共建“一带一路”的重要参与方。中拉同为发展中国家，都曾遭受西方殖民掠夺，面临共同发展任务，拥有广泛共同利益。中拉互为重要市场，拥有广阔双向投资机会。基础设施互联互通和高质量发展合作前景广阔。

拉美和加勒比驻华使团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯表示，论坛为拉美和加勒比国家驻华使馆对接中国地方政府和企业提供了平台。这有助于推动拉美和中国互利合作、共同发展。乌拉圭是拉美和加勒比地区参与“一带一路”的先驱，也是首批同中国签署谅解备忘录的国家之一。乌拉圭愿拓展在中国西部的投资，并为中国企业在拉美地区拓展投资提供便利。

《北京青年报》记者：据报道，日前，美国国务卿布林肯在印度新德里会见了达赖喇嘛的代表。中方对此有何评论？

赵立坚：西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。十四世达赖不是单纯的宗教人士，而是长期从事反华分裂活动，图谋把西藏从中国分裂出去的政治流亡者。中方坚决反对任何国家的官方人士同达赖进行任何形式的接触。美方同达赖集团进行接触，无论采取什么形式，都违反美方承认西藏是中国一部分、不支持“藏独”、不支持分裂中国活动的承诺。美方应重信守诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政，停止对“藏独”势力从事反华分裂活动提供任何支持。中国将采取一切必要措施捍卫自身利益。

印度广播公司记者：据报道，巴基斯坦逮捕了2名嫌疑人。他们涉嫌参与导致9名中国公民遇害的班车爆炸事件。你可否提供更多信息？可否介绍中国在巴基斯坦调查组工作成果？

赵立坚：我注意到，巴基斯坦警方逮捕了两名涉嫌参与袭击达苏水电站通勤班车事件的嫌疑人。目前中巴双方正就该事件开展联合调查。中方将继续同巴方加强协调配合，全力查明真相，严惩肇事真凶，同时全面确保中方在巴项目、人员和机构安全，防止此类事件再次发生。

(责编：高歌、常红)