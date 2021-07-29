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韩国单日新增新冠确诊病例数连续23天超1000例

2021年07月29日15:42 | 来源：新华社
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新华社首尔7月29日电（记者周思雨 杜白羽）韩国中央防疫对策本部29日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例1674例。另据韩联社29日报道，韩国单日新增确诊病例数已连续23天超过1000例，其中感染德尔塔变异毒株的病例大幅增加。

韩国中央防疫对策本部通报，7月4日至24日，韩国共报告约2.66万例确诊病例，其中约24%为20至29岁年轻群体。鉴于德尔塔变异毒株传播力更强和7月以来病例增速加快等因素，韩国防疫部门认为第四波大流行距离到达拐点仍需一段时间。

韩国中央应急处置本部官员孙映莱26日表示，7月18日至24日，韩国本土病例中感染德尔塔变异毒株的比例为48%。防疫部门预测，若按当前传播形势发展，本土德尔塔变异毒株的感染率或将超过50%。

韩媒援引国内防疫专家分析说，韩国第四波大流行传播速度之快、范围之广主要由两大因素造成，一是尚未接种新冠疫苗的年轻群体中确诊病例骤增，二是传播速度更快、传播力更强的德尔塔变异毒株在境内扩散。

随着第四波大流行向全境扩散，韩国政府此前已将首都圈第四级防疫响应级别延长两周至8月8日。韩国现行防疫响应级别共分4级，第四级防疫响应级别对应的管控措施最为严格。与此同时，非首都圈疫情形势不容乐观，政府决定27日起至8月8日，将首都圈以外地区的防疫响应级别上调至第三级。

韩国新冠疫苗预防接种推进团28日通报，截至当天，韩国累计1790万人接种了至少一剂新冠疫苗，约占全国总人口的34.9%；累计697万人完成疫苗接种，约占总人口的13.6%。

(责编：刘叶婷、崔越)

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