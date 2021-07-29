新华社华盛顿7月28日电 中国新任驻美国大使秦刚28日抵达美国履新。他在华盛顿表示，中美关系的大门已经打开，就不会关上，这是时代潮流，大势所趋，民心所向。

秦刚当晚向中美媒体发表讲话时说，50年前，基辛格博士秘密访华，叩开了中国的大门。当时正值冷战时期，中美相互隔绝，富有远见的基辛格博士不得不以隐蔽的方式，取道他途，前往中国，“50年后的今天，作为第11任中国驻美大使，我可以公开踏上正途，直抵美国。时过境迁，令人感慨。我相信，中美关系的大门已经打开，就不会关上，这是时代潮流，大势所趋，民心所向”。

秦刚说，半个世纪，中美关系历经风雨，一路走来，不仅深刻影响了两国，也深刻改变了历史、改变了世界。当前，世界正经历百年未有之大变局。中美作为不同历史文化、不同社会制度、不同发展阶段的两个大国，正在进入新一轮相互发现、认知和调适中，寻求新时代彼此相处之道。中美关系又处在一个新的紧要关口，既面临许多困难和挑战，也有巨大机遇和潜力，何去何从，关乎两国人民的福祉，关乎世界的未来。一个健康稳定发展的中美关系，是两国人民和国际社会的普遍期盼。

秦刚指出，他将按照中美两国元首除夕通话精神，同美国各界架起沟通、合作的桥梁，维护中美关系的基础，维护中美两国人民的共同利益，共同推动中美关系重回正确发展轨道，让相互尊重、平等相待、合作共赢、和平共处的中美相处之道由可能变成现实。

秦刚还说，美国正在拜登总统领导下奋力抗击新冠肺炎疫情，振兴经济发展，他祝愿美国早日战胜疫情，祝愿美国人民幸福安康。

秦刚是接替崔天凯担任中国驻美大使的。

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