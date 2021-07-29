在新冠肺炎疫情肆虐全球、国际社会合力抗疫的关键时期，美方却借机兜售“政治私货”，不顾科学真相强行将病毒溯源政治化，炒作有罪推定的“实验室泄漏论”。这种散播政治病毒的行为，严重危害全球抗疫大局。

美国为什么从一开始就试图把疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化？

是“甩锅推责”的祸心！美政府未能在抗疫工作中交出合格答卷，不仅致本国3400多万人感染，60多万人因疫情死亡，还使美国深陷疫情“恶化—缓和—反弹”的泥沼中难以自拔。最近，美国每日新增确诊病例数、住院病例数、死亡病例数等指标又开始反弹。美国首席传染病专家福奇表示，因疫苗接种速度放缓，美国抗疫正走在“错误方向”。对此，自知罪责难逃的美政客疯狂炮制“中国担责赔偿”等谬论，妄图转嫁国内民怨。

是“二元对立”的桎梏！华盛顿始终无法摆脱二元对立的冷战思维，难以接受中国发展壮大的事实，屡屡通过各类不正当手段打压中国，而“病毒牌”正是其遏制中国的工具之一。近来，美政府多次抛出“实验室泄漏论”，妄图将全球病毒溯源进程止步于中国，损毁中国国际形象；此外，还假借所谓“国际科学家”之笔，毫不避讳地搞有罪推定，不加掩饰地搞政治操弄。打压中国之心暴露无遗。

是“做贼心虚”的惶恐！在新冠病毒溯源问题上，美国一直面临不少质疑。比如，美前总统特朗普曾公开表示，美国早在2020年1月11日即开始研发新冠疫苗；美国新闻网站“网关专家”曝光的美国国家过敏和传染病研究所及莫得纳公司联合签署的保密协议显示，2019年12月，双方研制的“mRNA冠状病毒候选疫苗”被转让给北卡罗来纳大学教堂山分校。美国为何能这么早就开始研制疫苗？毒株是怎样拿到的？面对种种质疑，号称言论自由的美国，却频频对病毒科学家下封口令，并将“祸水东引”至中国，究竟是在害怕泄露什么？

美国的目的很清楚，就是转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的。

政治病毒比新冠病毒祸害更大。新冠病毒要溯源，政治病毒更要溯源。根植于政治失德和霸权思维下的政治病毒，危险性极大、破坏性极强，正在毒化全球合作抗疫大局，阻碍病毒溯源工作有序进行，反过来也加深了美国疫情失控、经济复苏放缓的局面。国际社会应高度警惕政治病毒的滋生扩散，防止对全球公共安全和国际秩序造成更大冲击。(本文来源：经济日报 作者：郭言）

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