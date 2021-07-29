人民网布鲁塞尔7月28日电 （记者任彦）疫情无情，歌声传情。当地时间7月28日下午，2021年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛荷兰赛区比赛落下帷幕。参赛选手袁静雯、李旻佳、胡欣雨、甄嘉仪脱颖而出，将代表荷兰赛区参加全球复赛。

本次比赛由荷兰16家华人社团联合主办。作为活动牵头组织者，欧洲中国留学生创业基金会执行会长卢雅娟告诉人民网记者，今年荷兰赛区增加了（荷属）库拉索分赛区，组别增加了少儿组与留学生及外派工作人员组，使参赛选手的广泛性与多元性得到空前提高。共有132人报名参赛，创下历史最高纪录。比赛包括初赛、复赛、决赛三个环节，每一环节均对进阶选手名单进行网上公示，比赛视频在网上展播，接受社会监督，确保比赛的专业性和权威性。

在当天举行的线上颁奖典礼上，中国驻荷兰大使馆领事部主任蒋华表示，今年荷兰赛区增加了参赛组别和分赛区，吸引了更多旅荷侨胞的关注和参与，进一步扩大了赛事参与度和影响力。参赛选手通过网络平台展示才艺，为观众带来了一场精彩的视听盛宴，比赛丰富了旅荷侨胞在疫情中的精神文化生活，取得良好的办赛效果。

“我虽然是在荷兰出生长大，但我的根还是在中国。”获奖选手孔程前激动地说，“小时候妈妈教我学唱中文歌曲，让我认识更多的中文字。妈妈总是对我讲：你是炎黄子孙，黑眼睛、黑头发、黄皮肤。我一直都为自己是龙的传人而感到自豪。”他在2013和2014年曾代表荷兰赛区到北京参加全球复赛，他说在北京参赛的日子“非常美好”，“永远不会忘记！”

据悉，今年是“水立方杯”连续举办的第11个年头。本次大赛以“在一起，再出发”为主题，致力于丰富海外华侨华人的精神文化生活，促进人文交流和民心相通，展现新时代侨胞热爱和平、乐观自信、开放包容的精神风貌。荷兰赛区还增加了“以艺抗疫”和“助力冬奥会，同圆中国梦”的主题，并开展了相关的活动。

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