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以“疫苗合作与绿色通道”保障疫情背景下中国—东盟互联互通

2021年07月29日09:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯  7月28日，中国—东盟思想库网络（NACT）“疫苗合作与绿色通道”工作组视频会议成功召开。会议由中国外交学院和新加坡国立大学联合主办，二十余位来自中国和东盟的相关领域专家出席会议。会议集中探讨了地区国家如何在疫情常态化背景下通过倡导疫苗多边合作，开辟更安全的绿色通道并缔结“旅行泡泡”协议以促进中国和东盟的互联互通，重启经济增长。新加坡国立大学东亚研究所首席研究员蓝平儿博士致开幕辞，中国外交学院亚洲研究所副所长杨悦博士做会议总结。

北京大学公共卫生学院全球卫生学系主任助理尹慧博士全面分析了中国开展新冠疫苗多边合作的进程。她认为，目前全球的新冠疫苗分布很不均衡。在这一背景下，中国积极向全球其他国家提供新冠疫苗，为全球抗疫做出了卓越贡献。

柬埔寨合作与和平研究所研究员埃克·邦利详细介绍了柬埔寨的疫苗接种情况及与他国开展疫苗合作的经验。他指出，柬埔寨政府对于绿色通道和“旅行泡泡”协议持支持态度。本地区国家应制定共同的抗疫标准，并逐渐恢复人员交流。

印度尼西亚卡查玛达大学东盟研究中心研究总监通古尔·维卡克索诺强调，发展中国家获取疫苗的难度仍不容小觑，疫苗产量与需求之间存有差距。老挝外交学院战略与国际研究部研究员苏南达·波利冯指出，区域内疫苗部署战略仍需进一步整合对接。菲律宾卫生部国际卫生合作局处长乔尔·布埃纳文图拉博士介绍了菲律宾政府开展疫苗多边合作的情况。他指出，为更好地控制住本地区疫情，东盟应该建立更有力的疫苗采购机制和融资机制帮助所有成员国获得充足疫苗。

中国浙江旅游科学研究院金涛教授对“旅行泡泡”的含义进行了深入浅出地讲解。这一政策主要包含三点原则：第一，成员国必须已经控制疫情并且信任对方的检测能力；第二，“旅行泡泡”仅在达成协议的国家之间生效；第三，新纳成员必须得到当前所有成员国的同意。他指出，中国是一个旅游大国，但是在重新开放跨境旅游的过程中十分谨慎。“旅行泡泡”政策是一个有意义的提议，但是目前似乎并未成熟，我们需要对此进行更加审慎地考察。

会议讨论气氛热烈，产出诸多具有洞见的政策建议，取得丰硕成果。会议达成的共识将以适当形式提交2021年中国—东盟领导人会议。

(责编：张信凤、常红)

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