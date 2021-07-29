人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

涉嫌总统遇刺案　海地安保高官被捕

2021年07月29日08:40 | 来源：新华网
小字号

海地警方27日通报，因涉嫌总统若弗内尔·莫伊兹遇刺案件，总统安保团队主管让-拉盖尔·西维尔被逮捕。

莫伊兹7日凌晨1时左右在首都太子港的住所遭一伙武装人员袭击身亡。法新社报道，这伙人绕开警卫人员进入总统住所，未开一枪。

警方发言人玛丽·米歇尔·韦里耶说：“我可以证实让-拉盖尔·西维尔26日由警方逮捕。这是总统若弗内尔·莫伊兹遇刺调查的一部分。”他被单独关押在太子港附近一处监狱里。

海地警方已就总统遇刺逮捕大约20名哥伦比亚雇佣兵，认为一个关联境外势力的海地人团伙组织了这起刺杀。事件仍有许多问题待查明，比如袭击者如何进入总统住所。

警方先前逮捕莫伊兹安保团队另一名高级官员迪米特里·埃拉尔。由他签名的一份记录刺杀当晚情况的文件27日在社交媒体传播，篇幅共3页，日期为7月10日，真实性暂未获证实。

按这份文件记述，埃拉尔7日凌晨1时39分收到莫伊兹的求救电话，继而带队前往总统住所，在入口处与一群自称美国毒品管制局人员的黑衣男子对峙。鉴于人数处于劣势且担心莫伊兹被挟持，埃拉尔一行暂时撤退。凌晨3时刚过，在得知莫伊兹死亡后，他们开始计划反攻。文件写道，当天下午的交火中，3名哥伦比亚人被击毙，3名被挟为人质的警察获救。

西维尔的律师雷诺·乔治否认西维尔关联刺杀。他说：“真凶是批准那些哥伦比亚人进入海地的人，警方应该逮捕的是他们。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部