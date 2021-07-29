海地警方27日通报，因涉嫌总统若弗内尔·莫伊兹遇刺案件，总统安保团队主管让-拉盖尔·西维尔被逮捕。

莫伊兹7日凌晨1时左右在首都太子港的住所遭一伙武装人员袭击身亡。法新社报道，这伙人绕开警卫人员进入总统住所，未开一枪。

警方发言人玛丽·米歇尔·韦里耶说：“我可以证实让-拉盖尔·西维尔26日由警方逮捕。这是总统若弗内尔·莫伊兹遇刺调查的一部分。”他被单独关押在太子港附近一处监狱里。

海地警方已就总统遇刺逮捕大约20名哥伦比亚雇佣兵，认为一个关联境外势力的海地人团伙组织了这起刺杀。事件仍有许多问题待查明，比如袭击者如何进入总统住所。

警方先前逮捕莫伊兹安保团队另一名高级官员迪米特里·埃拉尔。由他签名的一份记录刺杀当晚情况的文件27日在社交媒体传播，篇幅共3页，日期为7月10日，真实性暂未获证实。

按这份文件记述，埃拉尔7日凌晨1时39分收到莫伊兹的求救电话，继而带队前往总统住所，在入口处与一群自称美国毒品管制局人员的黑衣男子对峙。鉴于人数处于劣势且担心莫伊兹被挟持，埃拉尔一行暂时撤退。凌晨3时刚过，在得知莫伊兹死亡后，他们开始计划反攻。文件写道，当天下午的交火中，3名哥伦比亚人被击毙，3名被挟为人质的警察获救。

西维尔的律师雷诺·乔治否认西维尔关联刺杀。他说：“真凶是批准那些哥伦比亚人进入海地的人，警方应该逮捕的是他们。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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