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美国撤军 阿富汗空军靠“云”培训学修飞机

2021年07月29日08:39 | 来源：新华网
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　　美国商业内幕网站27日披露，随着驻阿富汗美军下月底全部撤离，负责维修军机的外国承包商也将全部撤走，到时阿富汗空军地勤人员将只能完全依靠视频会议软件Zoom与外国承包商通话，向后者学习如何维护飞机。

　　美国阿富汗重建特别监察长在一份报告中说，阿富汗空军有军机162架，其中143架可执行攻击、运输等任务，但后勤难题多，阻碍军机充分发挥作用。

　　飞机维护尤其成问题。目前，阿富汗空军还不能独当一面，仍要依靠数百个民用承包商维护飞机并进行人员培训。然而，最后一批驻阿美军定于下月底撤离，届时这些承包商也将全部撤走。

　　北大西洋公约组织联军司令部今年1月说，失去承包商支持，阿富汗空军战斗力“只能维持数月”。

　　阿富汗空军地勤人员只好借助视频会议软件Zoom与承包商通话，抓紧时间学习飞机维护，做好准备应对美军全部撤离后的局面。阿富汗军方还需确保空军在美军全部撤离后能够继续获得飞机零部件、发动机、燃料、弹药等物资。

　　随着美国和北约联军今年5月1日开始从阿富汗撤军，阿富汗政府军打击塔利班的行动逐渐失去美国和北约空中支援。塔利班则加大在阿富汗境内攻势，与阿政府军激战，夺取不少地区，主要在北部和西部省份。

　　按商业内幕网站说法，尽管已经花费80亿美元并经过近10年准备，阿富汗空军仍无法胜任打击塔利班的任务。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、崔越)

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