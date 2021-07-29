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美国疫情反弹 口罩重返白宫

2021年07月29日08:39 | 来源：新华网
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由于美国新冠疫情反弹，白宫决定，28日起所有工作人员无论是否接种过疫苗，都要在室内戴口罩。

据美联社报道，恢复室内戴口罩的规定也适用于在白宫采访的记者。规定28日开始执行，但白宫工作人员和记者27日下午已经开始在室内戴口罩。

美国副总统卡玛拉·哈里斯27日在白宫参加一场会议前，其助手向采访会议的记者发放口罩，要求他们进入会议室前戴上。

27日早些时候，美国疾病控制和预防中心更新了戴口罩的建议，建议未接种疫苗者在所有室内公共场所戴口罩，建议已完成疫苗接种者在疫情高传播区域室内公共场所戴口罩。

美国疾控中心说，由于高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株在美国加速传播，6月19日至7月23日期间，美国新冠确诊病例增幅超过300%，住院病例和死亡病例也随之激增。

美国总统约瑟夫·拜登27日对记者说，疾控中心更新戴口罩建议不会令公众困惑，那些尚未接种疫苗的人才令人“困惑”。他说，“如果那一亿人接种了疫苗”，情况会大不相同。

德尔塔毒株加速传播的同时，美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至25日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约1.88亿，占总人口的56.8%；完成疫苗接种的人数约1.63亿，占总人口的49.1%。据美联社报道，接种率低的社区受疫情反弹冲击尤为严重。

美国政府退伍军人事务部26日发布政令，要求下辖医疗系统的医护人员接种新冠疫苗。这是美国首个强制雇员接种新冠疫苗的联邦政府机构。拜登随后表示，仍在考虑是否将这项政令适用于联邦政府所有工作人员。

今年4月以来，美疾控中心逐步放松戴口罩的建议。该中心5月份建议，已完成接种者身处户外时、无论周围是否有人员聚集都不必戴口罩，在大部分室内场所也不用戴口罩。（欧飒）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)

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