人民网华盛顿7月28日电 （记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年7月28日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊34659532例，死亡611728例。过去24小时，美国新增确诊73452例，新增死亡507例。

美联社报道说，一位不愿透露姓名的知情人士透露，由于对新冠病毒德尔塔变种的担忧，拜登政府正在考虑要求联邦雇员接种疫苗，无论这些雇员所在地区的病毒传播率如何。预计白宫将在本周完成政策审议后宣布最终决定。

《华盛顿邮报》指出，根据英国公共卫生机构的一项研究，完全接种辉瑞或莫德纳疫苗，在阻止德尔塔变异毒株引发症状上的有效性是88%。但目前美国已有多例注射疫苗后感染新冠的病例，这些病例被称为突破性感染。估计突破性感染病例的总数很困难，因为许多突破性感染病例可能会被认为是轻度感冒而被忽视，还有很多是无症状感染。

美国《新闻周刊》指出，截至7月19日，美国疾控中心至少收到5914例突破性感染的报告。其中5601人住院治疗，1141人死亡。大约292名（26%）的死亡患者和1529名（27%）的住院患者最初报告为无症状。

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