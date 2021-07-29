新华社德黑兰7月28日电（记者王守宝 高文成）伊朗最高领袖哈梅内伊28日表示，美国等西方国家在伊核谈判中不可信。只要有机会，它们就会伤害其他国家。

哈梅内伊当天在与伊朗总统鲁哈尼等政府成员举行的会议上表示，在最近的伊核谈判中，美国坚持其顽固立场，没有向前迈出一步。他说，美方承诺取消对伊朗的制裁，实际上却没有也不会兑现承诺，美国还要求在业已存在的协议中添加新的内容。

哈梅内伊表示，美国等西方国家违背在之前协议中的承诺，也不保证它们将来会遵守诺言。伊朗政府不应在国内事务上依赖西方，否则将会失败。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题。

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