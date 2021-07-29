人民网华盛顿7月28日电 （记者吴乐珺）当地时间28日，中华人民共和国新任驻美利坚合众国特命全权大使秦刚抵达美国履新。

秦刚大使到达时受到驻美国使馆公使李克新、驻纽约总领事黄屏等中国驻美外交官的欢迎。

秦刚是第十一任中国驻美大使，出使美国之前任中国外交部副部长。前任驻美大使崔天凯已于6月23日离任回国。

29日，中国驻美国大使馆网站刊登了已抵美赴任的中国新任驻美大使秦刚的欢迎辞。以下为致辞全文：

欢迎访问中国驻美国使馆网站。

中国驻美国使馆坚持致力于同美国各界加强沟通、交流、合作，促进中美关系健康稳定发展。

中美都是世界上具有重要影响的大国。建交40多年来，中美关系历经风雨，一路走来极不平凡。站在新的历史关口，两国应顺应时代发展潮流和国际社会普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共处、合作共赢，这将是两国人民之大幸、世界之大幸。中国人民追求美好生活的脚步不会停歇。中国共产党和中国政府为人民谋幸福的奋斗永无止境。中国坚定不移走和平发展道路，将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，同世界各国携手构建人类命运共同体。

相处需要相知，相知需要沟通了解。我希望本网站成为使馆沟通美国各界的桥梁、各界朋友了解中国和中美关系的窗口、增进两国人民友谊的纽带。

感谢您的关注。欢迎多提宝贵意见和建议。

中华人民共和国驻美利坚合众国特命全权大使

秦刚

2021年7月28日于华盛顿

秦刚大使简历:

秦刚，男，1966年3月生，天津市人，大学毕业。

1988 - 1992 中华人民共和国北京外交人员服务局中文秘书

1992 - 1995 外交部西欧司随员、三秘

1995 - 1999 驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆三秘、二秘

1999 - 2002 外交部西欧司二秘、副处长、处长

2002 - 2005 驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆参赞

2005 - 2010 外交部新闻司副司长、外交部发言人

2010 - 2011 驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆公使

2011 - 2014 外交部新闻司司长、外交部发言人

2014 - 2017 外交部礼宾司司长

2017 - 2018 外交部部长助理、礼宾司司长

2018 - 2021 外交部副部长

2021- 驻美利坚合众国特命全权大使

已婚，有一子。

(责编：张信凤、常红)