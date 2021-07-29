本报记者 林子涵

二〇一三年美国就曾被曝光监听欧盟政要。图为二〇一三年十月二十六日，美国华盛顿，上千美国民众走向美国国会，对美国国家安全局的监控行为表示抗议。

（图片来源：国际在线）

受中国网民委托，《环球时报》日前发起联署倡议，要求世卫组织将美国德特里克堡生物实验室纳入第二阶段疫情溯源调查。然而，当联署人数临近千万时，联署服务器一度遭到多个美国IP地址的网络攻击。

就在此前几天，美方还在纠集盟友，无端指责中国对外发动网络攻击。短短一周时间，美国上演了一出贼喊捉贼的精彩闹剧。当今世界，是谁在利用网络霸权实施网络攻击？是谁在网络安全问题上一副双标嘴脸？是谁在威胁全球网络空间安全？正是美国！

惯于网络攻击 玩弄话语霸权

1969年，美国国防部高级研究计划管理局出于军事目的建立“阿帕网”，首次使位于美国4所大学的4台大型计算机相互连接，这就是全球互联网的前身。上世纪70年代，美国相继见证了当今互联网最基础的通信协议TCP/IP协议和电子邮件的诞生。1983年，节点覆盖世界范围的“阿帕网”被分为军事与民用网络，其中民用网络长期是互联网主干网。

同时，利用自身在互联网领域积累的信息技术优势，美国建立起互联网霸权，不断对他国实施网络攻击和非法窃听。公开资料显示，美国国家安全局在华盛顿、纽约、旧金山、西雅图等8个城市秘密建设了网络监听中心，截取分析全球互联网通信流量，监视通过美国本土的大量电子邮件、电话和在线聊天。

据法国《解放报》报道，斯诺登曝光的美国“特等舱”项目显示，美国在其近100个驻外使领馆内安装监听设备，对驻在国进行窃密。此外，据法新社报道，瑞士“克里普托AG”加密设备公司销往120多国的“加密设备”，一直是美国中情局的“窃密机器”。

中国网络空间安全协会秘书长李欲晓接受本报记者采访时表示，美国对全球互联网资源的掌控力无与伦比，拥有对他国实施网络制裁的单边优势。2020年6月，全球42.9亿个IPv4地址已分配36.8亿个，美国拥有约16.1亿个，占已分配总量43.8％，而未分配的基本都在美国手中。美国掌握着国际互联网主根和大部分辅根域名服务器，对他国服务器IP地址的使用和状态实施监控极为便利。如果出现对美国利益的潜在风险，美国就可能停止该国网站的域名解析，导致网络访问瘫痪。

“美国也是世界上最早成立网络军队的国家，共有133支网络作战部队，规模在6200人左右，2020年已具备作战能力。”李欲晓说，“从政府主导的‘美国国家网络空间行动战略’‘爱因斯坦计划’等大规模所谓网络安全战略和项目，到‘斯诺登事件’和维基解密曝光的网络空间进攻体系，无一不反映出美国在网络空间中强大的体系化监听、攻击、威慑和防御能力。”

事实证明，对中国进行网络攻击的最大来源国就是美国。中国国家互联网应急中心数据显示，2020年位于境外的约5.2万个计算机恶意程序控制服务器，控制了中国境内约531万台主机。就控制中国境内主机数量来看，美国及其北约盟国分列前三位。

复旦大学网络空间国际治理研究基地主任、教授沈逸接受本报记者采访时表示，美国具备网络攻击的技术储备，在网络军队的行动能力建设、网络武器研发、“零日漏洞”等关键战略资源储备等方面具有显著优势，可以进行威慑性的战场预置展示、直接的网络攻击和情报搜集。同时，基于对全球主要传播平台的把握，美国还具备显著的国际话语权优势，擅长通过政权颠覆和政治干预，谋求达到“和平演变”的目的。最鲜明的例子即美国多次利用网络平台，肆意散播涉疆、涉藏、涉港、涉台假新闻，对中国进行抹黑栽赃，公然为反华分裂分子张目。

“不过，最近美国持续遭遇较大挫折，主要原因是自身的实际治理能力与表现无法匹配其通过网络塑造的神化形象。抗疫不力，已经宣告了美国神话的信用破产，促成了美国话语权的大幅贬值。”沈逸说。

滥用网络霸权 重创战略互信

美国实施网络攻击，连盟友也不放过。据路透社报道，2015年，维基解密披露，美国国家安全局窃听德国总理默克尔多年，对德国官员使用的125个电话号码进行长期监听。维基解密创始人阿桑奇还称，美国国家安全局几乎监听了所有南美国家的通讯，98%的南美洲国家的通讯信息在经过美国传向世界时被美国国家安全局拦截。

今年6月，来自丹麦、瑞典等国的7家主流媒体披露，美国国家安全局在2012年至2014年间，曾通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，监听欧盟国家领导人和高级政治人物，其中包括德国总理默克尔，法国、瑞典、挪威、荷兰等国领导人和高层政客。

据法新社报道，以色列NSO集团设计的“飞马”间谍软件近期被曝光对全球范围内的政商界及媒体人士实施监听，受监控的电话号码或多达5万个。

“‘飞马’间谍软件等事件频发，就是美国错误示范的恶果。”沈逸说，“美国毫无节制地利用网络优势实现自身利益最大化，为其他国家树立了负面榜样，鼓励了窃听窃密的不良生态。部分国家抱着‘不监听就吃亏’的想法加入网络攻击的队伍，逐渐形成‘劣币驱逐良币’效应，最终会导致全球网络空间的无序竞争。”

沈逸指出，互联网的最大效用，是实现全球互联互通。但美国推动网络军事化的做法，破坏了战略互信，使其他国家无法对全球网络空间保持原有的信任，迫使他国发展正当的、用于抵御美方行动的网络空间防御力量，造成全球网络空间的人为割裂和不必要的网络军备竞赛成本，在降低互联网的福利和效用的同时，也阻碍了全球网络空间治理。

“近年来，其他国家在互联网技术部分领域开始缩短与美国的差距。美国为了维护在互联网领域的霸主地位，不惜滥用先进的技术能力和国际资源，在战略上对中俄乃至其欧洲、亚洲的盟友进行遏制，包括技术封锁、话语压制、开展网络军备竞赛等。”李欲晓说，“当然，美国的霸道路人皆知，处处‘美国优先’的做法也遭到国际社会的抵制。”

已成全球公害 破坏全球治理

针对网络攻击等全球公害，国际社会始终在探索建立有效治理机制。2004年，联合国大会首次成立联合国信息安全政府专家组（UNGGE），旨在以主权国家为基础，推动构建国际网络规范。2013年，UNGGE的报告明确指出，国际法、《联合国宪章》和《世界人权宣言》等国际现有规范适用于数字领域，国家主权、人权、国家间交往等概念适用于网络空间。2018年，联合国大会还通过决议，建立一个开放式工作组（OEWG），吸纳业界、学界等各界专业人士，就网络信息安全问题进行深入探讨。当前，OEWG与UNGGE并列为联合国主持下的网络空间治理独立协商机制。

然而，在大量网络攻击工具和黑客队伍的支撑下，美国对他国实施的网络攻击从未停止，或利用漏洞破坏核反应设施设备，或入侵他国互联网并植入恶意代码进行窃密、导致网络瘫痪，或攻击他国电网导致大面积停电和基础设施瘫痪。美国还长期入侵他国重要设施和企业系统窃取信息，导致他国遭遇巨大损失。据《华盛顿邮报》报道，美中央情报局内设黑客部门，并配备大量“绝密计算机黑客工具”。德国《明镜》周刊曾曝光，美国家安全局窃听欧盟在美国和布鲁塞尔的办公设施，渗透其电脑网络，并发动网络袭击。此外，《明镜》周刊还透露，美国国家安全局还入侵了欧洲和亚洲之间最大的海底光缆。美联社也曾披露，美国海军不惜费工费力升级改造“吉米·卡特”号潜艇，目的就是为了方便光缆窃密。

“美国的网络霸权行径，不断威胁全球网络安全，妨碍网络空间国际规则的确立，破坏网络安全国际合作，进一步加剧全球网络安全领域已经存在的信任危机，无益于构建全球和平互信的网络安全环境，甚至可能增加国家间发生网络摩擦和冲突的风险，危害国际和平与安全。”李欲晓说。

今年5月，UNGGE的报告警告全球面临严重的网络安全风险，越来越多国家恶意使用信息技术干预他国政治进程。联合国新闻网站援引OEWG专家分析指出，全球网络空间的政治化和军事化倾向，可能伴生消极后果。如果具有明显技术优势的资源配置方在互联网基础资源配置层面，对其他弱势方进行限制乃至剥夺其权利，将给弱势国家在网络空间中的数字化生存带来危险。

“美国应肩负起大国责任，推动国际社会达成多边机制和倡议。即使在政府间层面美国一时无法与各国达成协作，美国学界及社会媒体等也应以建立负责任的良性全球网络空间治理体系为导向开展工作。”沈逸说，“全球迫切需要建立以负责任大国和所有国家对等共识为基础的网络空间治理新秩序，在联合国的框架下，通过UNGGE和OEWG协商机制，尽快推动相关规范的落实。”

(责编：胡永秋、杨光宇)