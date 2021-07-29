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第四十四届世遗大会首个非洲项目列入名录

2021年07月29日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社福州7月28日电  （记者张逸之、赵雪彤）27日，第四十四届世界遗产大会作出决定，将科特迪瓦的世界遗产申报项目“科特迪瓦北部的苏丹风格清真寺”列入《世界遗产名录》。这是本届世界遗产大会上首个列入《世界遗产名录》的非洲项目。

　　“科特迪瓦北部的苏丹风格清真寺”由位于科特迪瓦北部的8座清真寺组成，反映了苏丹风格建筑形式和当地建筑形式的融合，体现出当地建筑对潮湿气候做出的适应性变化，具有鲜明特色，是跨撒哈拉贸易的重要见证。

　　会前，专业咨询机构国际古迹遗址保护理事会对该项目作出“发还重报”的建议，但世界遗产委员会在审议中认为，该项目具有世界遗产突出普遍价值，真实性、完整性和保护管理基本符合列入要求。包括中国在内的多个委员国表示，世界遗产名录中非洲代表性不足，应该支持非洲项目列入。世界遗产委员会最终决定将该项目作为世界文化遗产列入《世界遗产名录》。中国是支持该项目列入名录的决定草案修正案联签国之一。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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