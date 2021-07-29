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俄罗斯加快数字基建

本报驻俄罗斯记者  荣  翌  隋  鑫
2021年07月29日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　“消除数字鸿沟是俄罗斯政府的一项优先任务。”俄罗斯总理米舒斯京近日表示，到2030年将确保包括最偏远地区在内的俄罗斯全境接入互联网。为实现这一目标，俄罗斯今年计划安装1000多个基站，为小型居民点接入网络提供便利。政府还计划继续在医疗机构、政府部门和技术密集型产业部门等积极推广人工智能、物联网、增强现实技术，引导工业和能源领域变革。

　　俄罗斯国土面积广阔，不少地区人口密度低，光纤网络因价格昂贵无法覆盖。近年来，政府计划投资近1520亿卢布（1美元约合74卢布），用于2030年前实现卫星组网和偏远地区互联网接入。根据俄罗斯电子通信协会的数据，2020年俄罗斯互联网用户超过9500万，占全国人口78%以上。此外，利用数字化平台提供政务服务在俄罗斯已成为趋势，政府机构可以通过跨部门交互系统共享数据，在全国统一平台保存公民数字档案。

　　在线支付系统迅速发展。据波士顿咨询公司的一项研究，在智能手机非接触式支付领域，俄罗斯已成为欧洲范围内使用数字钱包交易最大的市场。俄罗斯电子通信协会主席普卢戈塔连科表示，疫情防控期间，成熟的互联网基础设施为俄罗斯企业发展线上业务提供了支持，也便利了民众生活。

　　加强学校和新建住宅区的高速网络连接也提上议程。俄罗斯副总理切尔内申科日前表示，政府计划在今年年底前完成高速互联网接入学校的计划，让每所学校的学生和教师都可以在课堂上使用无线互联网。

　　5G网络覆盖也在逐步推进。今年3月，俄罗斯移动通信运营商MTS在莫斯科启动该国首个5G网络试点。切尔内申科表示，俄罗斯计划在2022年前在10个百万级人口城市建立5G网络。

　　（本报莫斯科7月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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