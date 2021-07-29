陈丽娟

今年入夏以来，全球异常天气气候事件频发，例如北美洲西部极端高温、欧洲中西部地区持续强降雨引发洪灾、中国部分地区发生暴雨洪涝灾害等。

气候异常一般是多种因素共同作用的结果。总体来说，最近一段时间的异常天气气候事件，是在全球气候变暖的大背景下，北半球夏季常见的高温多雨叠加拉尼娜事件等海洋和陆面热力异常的后续影响所致。

近年来，全球气候变暖带来的影响逐步凸显。气候变暖加剧了气候系统的不稳定，是造成极端天气气候事件频发的重要背景。统计数据显示，近几十年北半球极端高温事件发生频率增加。进入21世纪以来，美国的高温热浪事件发生更频繁，2001—2020年高温持续总天数较1981—2000年增加了50%左右。研究亦证明，随着气候变暖，大气层在饱和前可容纳更多水汽，导致极端强降水发生的可能性增大。

北半球夏季是中纬度西风带区域气温高、降水多的季节，高温热浪和强降水天气多出现在这个时段。今年6月下旬以来，北美西部上空强大的暖高压像“锅盖”一样将热空气笼罩在下方，造成了该地区的极端高温热浪天气；来自地中海的低压系统携带暖湿水汽北上，受到欧洲北部上空的暖高压阻挡，在德国等欧洲国家停滞形成强降水；中国河南省近日遭遇的暴雨则是西太平洋副热带高压和台风活动共同作用的结果。此外，特殊地形对气候异常亦有加强作用。北美落基山脉形成干热风的“焚风效应”、欧洲阿尔卑斯山及中国河南省西部的太行山和伏牛山等特殊地形对水汽的阻挡和抬升效应等，都会加重气候异常。

海表温度和陆面冰雪覆盖的异常对极端气候事件的时空分布也有重要影响。2020—2021年秋冬春季发生了一次中等强度的拉尼娜事件。拉尼娜是指赤道太平洋中东部海水异常变冷而西部海水变暖的现象。一般情况下，拉尼娜事件易导致中国北方大部分地区降水较常年偏多。拉尼娜也会减弱东太平洋输送至北美西部的水汽条件，使北美西部更有可能发生高温干旱。欧洲地区的强降水，也与今年北大西洋春夏季海温异常有关。

在全球变暖背景下，极端天气气候事件呈现趋多、趋强态势，极端天气的“破纪录”事件也不断增加。为更好应对气候变暖和极端天气气候事件，各国除了发展本国的气象预报技术，还需要加强国际合作，提高灾害性天气预报和气候预测的准确率，完善极端天气气候预警机制。社会各界也应提高气象灾害风险防范意识，提高灾害监测预警和灾害性天气信息发布能力，优化城市规划以提高城市防灾能力，加强防范气象灾害的科普宣传工作，提高民众的防灾减灾意识和公众自救互救能力。

当然，最根本的还是世界各国共同努力，减少温室气体排放，减缓气候变暖的影响。大气无国界，保护我们生存的环境是全人类共同面临的问题。

（作者为国家气候中心首席预报员）

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)