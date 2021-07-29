本报记者 韩 硕 颜 欢

7月20日，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力，引发国际媒体广泛关注和积极评价。

英国路透社评论说，中国此次自主研制的高速磁浮交通系统，将成为当前世界上可实现的速度最快的地面交通工具，“从北京到上海的旅程将被缩短至2.5小时”。

德国著名工业杂志《机械市场》评论说，这套高速磁浮交通系统具有运能强大、编组灵活、运营和维护便利等一系列技术优势。

意大利《今日报》报道认为，这是中国历经多年研发成功的现代化高速磁浮交通系统，不仅高效快捷，而且安全可靠、绿色环保，“中国发展磁浮技术富有远见”。

土耳其广播电视公司新闻网报道说，近年来，中国轨道交通技术发展迅速，在全球相关领域已处于领先地位。“这套高速磁浮交通系统的成功下线，标志着中国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。系统投入使用后，中国陆路出行效率将大幅提高。”

“这套高速磁浮交通系统所体现的技术水平令人叹为观止。”德国N—TV电视台网站报道说，中国在较短时间内已研制出具有完全自主知识产权的新型高速磁浮交通系统，代表了世界同类技术和产品的最高水平。

美国有线电视新闻网评论说，中国研制的时速可达600公里的高速磁浮交通系统，将满足不同人群的出行需求。“发展轨道交通技术有利于提高人们的出行性价比。”

意大利R101广播新闻网评论认为，中国轨道交通技术多项关键指标世界领先，除了拥有庞大的高铁网络，相关基础设施还在不断进步完善。

日本《日经亚洲评论》刊文说，时速600公里高速磁浮交通系统成功下线，充分展现了中国的技术实力。报道认为，该系统生产商是世界最重要的列车制造商之一，在共建“一带一路”合作中发挥着重要作用。

古巴拉美社报道说，中国成功研制新型高速磁浮交通系统，对于推动中国高端装备制造业持续快速发展、加快建设现代化综合交通运输体系、建设科技强国具有重要意义。

（本报罗马、北京7月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)