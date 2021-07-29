新华社杜尚别7月28日电 （记者梅常伟、张继业）上海合作组织成员国国防部长第十八次会议28日在塔吉克斯坦杜尚别举行，国务委员兼国防部长魏凤和率团出席并发言。

魏凤和说，上合组织成立20年来，在各国元首亲自推动和“上海精神”有力指引下，各国防务部门不断强化战略互信、推进务实合作，上合组织已发展成为国际和地区事务中重要的建设性力量。各成员国应继续密切沟通交流，健全合作机制，深化专业领域合作，创新疫情下的合作模式，努力打造共建共享的安全格局，为构建上合组织命运共同体作出更大贡献。

魏凤和说，当前世纪疫情与百年变局交织叠加，世界很不太平。危难之际，国际社会应该紧密团结、相互支持，共同抵制霸权主义、单边主义、干涉主义，维护和践行真正的多边主义，共担责任、共迎挑战、共克时艰。当前阿富汗局势出现重大变化，地区安全风险上升，我们应加强协调合作，共同防范和打击“三股势力”，筑牢地区安全屏障。

魏凤和说，我们刚刚庆祝了中国共产党成立100周年。在习近平主席的坚强领导下，中国全面建成了小康社会，实现中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。中国致力于维护世界繁荣稳定，中国的发展必将造福人类、惠及世界。中国从来没有欺负过别人，也绝不允许别人欺负我们。在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等问题上，中国决不会妥协退让，我们有志气、有骨气、有底气顶住一切外部压力、战胜一切风险挑战，坚定维护国家核心利益。

会上，各国国防部长高度评价上合组织成立20年来，在维护地区和平稳定、促进防务安全合作等方面取得的成果，决定继续加强沟通、凝聚共识、拓展合作，为上合组织持续发展创造有利条件。各方强调应积极支持阿富汗和平和解进程，加强反恐合作，打击恐怖分子，努力维护地区安全稳定。

会议期间，魏凤和先后与巴基斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦国防部长举行会谈，就国际和地区形势、两国两军关系及反恐合作等交换意见。

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 02 版）

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