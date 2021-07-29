胡张良

今年7月29日是中国与塞拉利昂建交50周年纪念日。建交50年来，中塞关系发展顺利，双方始终视对方为好兄弟、好朋友，一直相互尊重、相互支持、平等相待。在两国政府和人民的共同努力下，中塞友好合作生根发芽、开花结果，成为中非关系和南南合作的典范。中塞友好正如塞首都弗里敦市中心那棵标志性的木棉树一般，历经岁月而愈加苍翠茂盛，展现出勃勃生机。

五十载政治互信，万里同好。50年前，两国老一辈领导人高瞻远瞩，作出建交的历史性决定。2016年，两国建立全面战略合作伙伴关系。2018年，习近平主席邀请比奥总统出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问，两国元首就双边关系发展达成重要共识，开启中塞关系新的发展阶段。今年5月，习近平主席同比奥总统通电话，进一步为两国关系发展指明方向。无论国际风云如何变幻，中塞双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互支持，在面对埃博拉、新冠肺炎等重大疫情的紧急关头总是坚定站在一起。中国从不在对塞援助中附加任何政治条件。塞方曾于1971年投票支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，并始终坚定奉行一个中国政策。

五十载互利合作，携手共赢。经贸合作一直是中塞关系的重要基础和发展动力。经过几十年共同耕耘，两国经贸合作领域不断拓展、内容不断丰富、质量不断提升，给两国和两国人民带来实实在在的好处。2018年中非合作论坛北京峰会期间，中塞签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。2020年，两国贸易额5.3亿美元，中国连续10余年成为塞最大贸易伙伴国。数十家中资企业在塞投资，为当地基础设施、旅游业、制造业、渔业、矿业等发展注入活力。中方援建的友谊大厦、国家体育场等地标性建筑以及医院、学校等民生发展项目成为中塞友好合作的生动见证。

五十载民心相通，守望相助。中国自1973年起向塞派遣医疗队，迄今共派出500多人次，累计诊治住院患者5万余名。2014年至2016年，中国政府和人民率先驰援、大力支持塞政府和人民抗击埃博拉疫情，在国际社会传为佳话。新冠肺炎疫情发生后，比奥总统向习近平主席致信慰问，塞议会向中国全国人大颁赠声援证书，并通过特别议案支持中方抗疫。中国在全力以赴抗击疫情的同时，本着兄弟情谊和国际主义精神，向塞提供各类抗疫物资和疫苗。中国援塞医疗队、专家组与塞方医务人员夜以继日并肩作战。从1976年中国开始向塞提供政府奖学金名额起，累计1000多名塞学生获得赴华学习机会。2012年成立的塞拉利昂大学孔子学院已成为中塞文化交流的重要窗口和平台。

中塞关系是中非关系发展的缩影。秉持真实亲诚理念和正确义利观，中国始终把发展同非洲国家的团结合作作为对外政策的重要基础，这一原则绝不会因为中国自身发展和国际地位提高而变化。比奥总统多次表示，塞中是可以相互信赖的真朋友。

以中塞建交50周年为契机，中方愿同塞方一道继续努力，积极落实好两国元首达成的各项重要共识，加强团结协作，携手构建更加紧密的中非命运共同体，创造两国合作新的辉煌成果，更好造福两国和两国人民。

（作者为中国驻塞拉利昂大使）

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 02 版）

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