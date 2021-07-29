本报记者 曲 颂

日前，习近平主席同俄罗斯总统普京举行视频会晤，两国元首宣布发表联合声明，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》（简称《条约》）延期。接受本报记者采访的国内专家表示，《条约》具有强大生命力，在当前国际形势下仍具历史和现实价值。《条约》延期意义重大，将继续为两国推动新时代全面战略协作伙伴关系高水平发展，维护全球和平稳定提供有力支撑。

助力谱写新时代中俄关系新篇章

2001年，中俄双方在全面总结两国发展经验和成果基础上签署了《条约》，为迈入新世纪的中俄关系长期健康稳定发展奠定了坚实法律基础，为两国开展各领域友好合作确立了基本原则，成为中俄关系史上的重要里程碑。20年来，双方始终以《条约》宗旨和原则为指引，不断巩固两国睦邻友好，深化战略协作，拓展各领域互利合作，推动双边关系稳步发展。

中国社科院大学国际关系学院院长李永全指出，《条约》是双边关系发展历史经验和智慧的结晶。中俄睦邻友好合作给两国带来了良好发展环境。《条约》延期后，双方将在更高起点、更大范围、更深层次上推进合作，谱写新时代中俄关系新篇章。

元首外交对推动双边战略协作发挥着核心引领作用；两国总理定期会晤、各副总理级政府间合作委员会和各类地方合作机制不断完善……20年来，中俄关系取得长足进展。特别是自2019年6月两国关系提升为“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”以来，在两国元首的亲自擘画和战略引领下，中俄双边关系始终保持强劲发展势头。

中国国际问题研究院欧亚所所长李自国认为，此次《条约》延期向世界释放了清晰且积极的信号。从双边层面看，它以法律形式继续巩固和强化两国世代友好的和平理念，为中俄关系长远发展奠定更加坚实的法律基础。未来，中俄将继续沿着既定的正确方向前进，航向不偏、动力不减，凝心聚力、笃定前行。

在中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志看来，中俄新时代全面战略协作伙伴关系具有强大的发展韧性和持续的合作动力，具有全面、牢固、坚韧、成熟等新特征。《条约》延期不仅助推两国合作的不断深化，也扩大了两国合作的空间领域。

树立了当今世界大国关系的典范

20年来，中俄务实合作成果丰硕，质量和体量同步提升。两国关系持续健康稳定发展，已成为政治关系最稳定、相互支持最有力、务实合作最有效、国际协作最密切的全面战略协作伙伴关系。实践表明，《条约》确立的宗旨和原则符合中俄两国的根本利益，契合和平与发展的时代主题，为新时代中俄关系保持高水平发展提供不竭动力。

孙壮志指出，中俄关系有一个突出特点，就是元首外交的引领作用。两国元首用联合声明的方式对各领域合作新目标、新任务作出顶层设计，为《条约》注入新的时代内涵。

李自国表示，20年来，中俄弘扬世代友好理念和新型国际关系原则，开展紧密的全面战略协作，树立了当今世界大国关系的典范。两国关于《条约》签署20周年的联合声明中写道：“俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。”这一定位表明，与零和博弈不同，中俄都乐见对方发展与繁荣。《条约》延期向世界表明，中俄关系经受住了国际风云变幻考验，为构建新型大国关系，维护地区和世界和平稳定作出了积极贡献。

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。在孙壮志看来，作为具有全球影响的重要力量，中俄将深化新时代全面战略协作伙伴关系，为捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣发挥中流砥柱作用。

为解决国际问题注入更多正能量

《条约》确立的世代友好理念符合两国根本利益，契合和平与发展的时代主题，是构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验。在世界进入动荡变革期、人类发展遭遇多重危机背景下，中俄密切合作，为国际社会注入了正能量。

李永全指出，《条约》是维护地区稳定的互信保障，是担当维护世界和平责任的承诺。中俄高水平的政治互信和高质量的战略协作是地区稳定的重要基础。与此同时，中国与地区国家，尤其是与中亚国家的务实合作水平也在稳步提高。

两国关于《条约》签署20周年的联合声明再次表明，中俄两国将加强在国际舞台上的合作。李自国强调，中俄团结一致、共同发声的范围越来越广，在主要多边平台共同采取切实措施，在全球热点问题上协调一致。中俄作为维护世界稳定和战略平衡的重要力量，就推动建立更加公正、民主、稳定的多极国际秩序开展战略协作的意义更加凸显。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心副主任崔铮表示，在全球地缘政治复杂多变的背景下，中俄两国不受外界干扰、坚定深化协作，为解决国际问题注入更多正能量。中俄合作不仅有利于维护自身利益和地区稳定，也将为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立典范。

在两国关于《条约》签署20周年的联合声明中，双方一致同意，共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。中国社会科学出版社社长赵剑英说，全人类共同价值符合世界各国人民的共同追求，顺应了人类发展进步的时代潮流，也形成了构建人类命运共同体的价值基础。中俄两国以实际行动践行了人类命运共同体理念，在上海合作组织、金砖国家、二十国集团等多边平台协调立场，通力合作，有助于共同应对人类面临的挑战。

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)