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王毅出席中国－东盟建立对话关系30周年纪念研讨会开幕式并发表致辞

2021年07月28日21:47 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月28日电（记者成欣）国务委员兼外长王毅28日以视频方式出席中国－东盟建立对话关系30周年纪念研讨会开幕式并发表题为“承前启后　再铸辉煌”的致辞。

　　王毅表示，今年是中国和东盟建立对话关系30周年，是双方关系发展中具有特殊意义的“大年”。30年来，中国东盟关系快速发展，双方率先建立战略伙伴关系，率先建成自贸区，各领域合作日益深化，领跑东亚区域合作进程。

　　王毅就开创双方关系更加精彩强劲的下一个30年提出五点倡议：要坚持睦邻友好，加强战略互信；要坚持以人为本，深化抗疫合作；要坚持聚焦发展，打造新增长点；要坚持胸怀大局，维护和平稳定；要坚持团结协作，捍卫公平正义。

　　东盟秘书长林玉辉在开幕式上致辞时表示，30年来，东盟和中国一直致力于在互信、互利、相互尊重主权等基础上发展关系，坚信双方关系必将迎来更加美好的未来。

　　中国－东盟建立对话关系30周年纪念研讨会由中国国际问题研究院主办，以线上线下相结合方式举行。东盟国家驻华使节、中国和东盟国家专家学者、中国－东盟中心等国际组织负责人出席。

(责编：郝江震、牛镛)

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