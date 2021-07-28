新华社阿比让7月28日电（记者丁蕾 郑扬子）尼亚美消息：尼日尔石油、能源和可持续能源部长马哈曼·萨尼·穆罕默杜日前视察尼中在石油领域合作的阿加德姆上下游一体化项目时表示，尼日尔石油工业从无到有，在十几年间发展迅速，依靠中国企业的技术保障，大大提升了可持续发展能力。

穆罕默杜高度评价中国石油天然气集团有限公司（中国石油）为当地作出的贡献。他说，这一项目生产加工的油品不仅用于尼日尔本国消费，还将出口到邻国。

尼日尔是西非内陆国家，国土面积四分之三被沙漠覆盖。该国曾长期没有石油生产能力，成品油全部依赖进口，价格远高于周边市场，经济发展和民生改善受到制约。

2008年6月，中国石油与尼日尔政府就阿加德姆上下游一体化合作项目签署协议，项目内容包括油田勘探开发、长输管道及炼油厂建设与运营。2011年11月，项目一期投产，迄今已累计采油769万吨，加工原油608万吨。目前，该项目年产值约占尼日尔国内生产总值的十分之一，每年上缴利税约占该国税收的八分之一。

2019年9月，项目启动二期产能建设。中国石油有关负责人表示，二期项目将着力打造数字化转型、智能化发展试点，同时推动绿色低碳和新能源业务发展。

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