人民网北京7月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：日前，王毅国务委员兼外长在天津与蒙古国外长巴特策策格举行会谈。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：7月27日，王毅国务委员兼外长在天津同蒙古国外长巴特策策格举行会谈，就双边关系和双方共同关心的问题深入交换意见。

王毅国务委员表示，新冠肺炎疫情发生以来，中蒙两国相互保持“零输入”，相互支持帮助，书写了“羊来茶往”的佳话，谱写了两国友好的新篇章。中方始终将中蒙关系放在周边外交的重要位置，赞赏蒙方将发展对华关系作为外交政策首要方针，愿同蒙方共同努力，相互尊重彼此独立、主权和领土完整，尊重彼此核心利益和重大关切，尊重各自发展道路，加强在国际和地区事务中的沟通协调。新形势下，中方愿同蒙方再接再厉，积极开拓进取，不断赋予中蒙全面战略伙伴关系新内涵、新动能，更好造福两国人民，助力本地区繁荣发展。

巴特策策格外长赞赏中方奉行亲诚惠容的周边外交政策，感谢中方为蒙古国经济社会发展提供宝贵支持。她表示，蒙方愿同中方一道推动两国全面战略伙伴关系充实新内涵，取得新成果。双方应积极推进“一带一路”倡议和“草原之路”倡议对接，扩大贸易往来，加强人文交流，在矿业、能源、铁路、公路、民生、防治荒漠化和沙尘暴等方面开展长期合作。

双方就中国共产党和蒙古人民党成立100周年互致祝贺，并就抗疫、经贸、环保、人文、多边等领域合作达成多项共识。双方坚定支持多边主义，反对单边主义，呼吁国际社会增强人类命运共同体意识，共同有效应对新冠肺炎疫情。双方发表《中蒙进一步加强抗疫合作的联合声明》，确认携手构建卫生健康共同体。双方欢迎世界卫生组织发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，强调溯源是一项科学工作，不应政治化，呼吁推进全球溯源研究。

新华社记者：CGTN智库7月26日发布网上民意调查报告显示，参与投票的全球网民80%认为新冠病毒溯源问题已经被政治化。发言人有何评论？

赵立坚：CGTN智库使用联合国官方语言中文、英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语进行的民调，反映了全球民众对美国将溯源问题政治化的严重不满。参与投票的网民用不同的语言表达了一样的心声，即“新冠病毒起源调查没有解决大流行的控制问题，这是掩盖美国企图遏制中国崛起的愚蠢无益的政治策略”。

一段时间以来，美国为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的，大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，严重损害科学溯源和全球抗疫大局。

第一，美国歪曲事实，散布虚假信息。美国罔顾中国—世卫组织联合报告结论，援引一些没有真凭实据的官员或情报信息，大肆炒作“病毒是从武汉病毒研究所泄漏的”。美国如此蛊惑人心、混淆视听，妄图将莫须有的罪名扣给中国，就是为了转移视线，掩盖自身早期病例和疑点重重的生物实验室真相。

第二，美国违背科学，鼓吹情报调查。为了实现“实验室泄漏论”的预设立场，美国抛弃科学研究，大言不惭地宣称让情报部门在90天内拿出溯源调查结论。这一做法不科学、不客观、不严谨，就是一场彻头彻尾的政治闹剧。

第三，美国大搞胁迫，四处挥舞“黑手”。美国通过胁迫、施压等各种方式，妄图使科学家在其霸权、霸凌面前低头，转而支持“实验室泄漏论”。据报道，许多不愿屈服的科学人士因此饱受人身攻击和谩骂威胁，有的专家不得不辞职以维护其所坚守的科学立场。

事实胜于雄辩，人心岂容愚弄。美国借溯源搞政治操弄的做法已经遭到国际社会的普遍反对。截至目前，已有60国致函世卫组织总干事，强调病毒溯源是一项科学任务，不能被政治化，中国—世卫组织联合研究报告应该得到维护。多国政要、媒体、专家、民众纷纷以不同方式发声，谴责美国将溯源政治化的做法。中国网民呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室的联署签名已经超过1600多万。我们正告美方，在事实、科学、正义面前，政治操弄不得人心，只会以失败告终。

法新社记者：今天上午，至少1名中国公民在巴基斯坦卡拉奇枪击事件中受伤。你可否介绍更多细节？你是否认为中国公民和资产在巴安全风险上升？

赵立坚：中方正密切关注此事。目前案件还在进一步调查中。你提到的案件是一起孤立的个案。我们对巴方保护中国在巴公民和财产有充分的信心。

深圳卫视记者：7月26日，日本“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部和西表岛”项目在第44届世界遗产大会上列入世界遗产名录。请问中方对此有何评论？

赵立坚：第44届世界遗产大会通过了相关决定。日方以口头和书面方式多次向包括中国在内的世界遗产委员会委员国及联合国教科文组织承诺，未来不会以任何理由将遗产地范围拓展到奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部和西表岛内陆以外，遗产大会通过的决定也重申了日方所做承诺。希望日方信守承诺，以实际行动维护世界遗产名录的声誉和世界遗产大会决定的权威。

湖北广电记者：科特迪瓦北部的苏丹风格清真寺项目通过审议成功列入世界遗产名录，据了解这是非洲国家在本届大会上列入名录的首个项目。请问你对此有何评论？

赵立坚：中方对此表示祝贺！会前，专业咨询机构国际古迹遗址保护理事会对该项目作出“发还重报”的建议。但世界遗产委员会经过讨论认为，该项目具有世界遗产突出普遍价值，真实性、完整性和保护管理基本符合列入要求，最终决定将该项目作为世界文化遗产列入世界遗产名录。中方作为支持该项目列入名录的决定草案修正案联署国之一，在大会期间积极倡导委员国为提升世界遗产名录代表性、平衡性和可信性的全球战略贡献智慧和力量，呼吁各缔约国更加关心在世界遗产名录中代表性不足的国家和地区，特别是非洲国家和小岛屿发展中国家，在遗产保护上给予发展中国家更多支持，帮助他们加强能力建设，使世界遗产能够更好、更全面地反映千姿百态的世界文化和自然瑰宝。

彭博社记者/澳门月刊记者：美国防长奥斯汀本周访问亚洲期间称，美将挑战中国的“侵略”行为，当利益受威胁时美不会退缩，但并不寻求对抗。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方有关说法无视事实，蓄意抹黑中方，干涉中国内政，挑拨地区国家关系，其目的就是为了服务一己地缘政治私利。我们奉劝美方不要动辄拿中国说事，多做有利于本地区和平稳定的事。

关于中美关系，中方的态度非常明确。美方应树立客观正确的对华认知，选择与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处，推动中美关系健康稳定发展。

彭博社记者：美国国务卿布林肯访问印度期间称，民主在全球面临日益严峻的威胁。美印作为全球最大的民主国家，应继续并肩捍卫这些价值观。相关言论似乎是在不点名批评中国，你对此有何评论？

赵立坚：我想强调的是，民主是全人类共同价值，不是某个国家的专利。实现民主的形式丰富多彩，没有固定模式，也不存在标准答案。一人一票、多党制并不是实现民主的唯一形式。民主不应成为抹黑贬损他国，挑动对立对抗的标签和工具。哪个国家民主，哪个国家专制也不是由少数国家来定义。贬低他人，抬高自己的做法本身就不民主。

我也想说，衡量政治制度好坏的标准，是看它是否符合本国国情，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否获得本国人民拥护，能否为人类进步事业作贡献。有些国家以民主国家自居，但国内贫富分化、社会撕裂、种族对立、政治极化，难道这就是他们标榜的所谓“民主”？有的国家没有钞票就拿不到选票，党派利益凌驾于人民利益之上，这到底是民主政治还是金钱政治？有的国家肆意干涉别国内政，大肆甩锅推责，打压遏制别国发展，难道这就是所谓的“民主”吗？这到底是民主还是霸权？

《北京青年报》记者：据报道，26日下午，韩国光州市登山家金洪彬事故应急对策委员会召开记者会宣布，应金家属请求，决定停止对金的搜救工作。中方是否接到相关通知？是否停止对金的搜救行动？对此有何评论？

赵立坚：26日晚，中方收到韩国驻华使馆照会，告知韩国登山家金洪彬家属决定停止搜救，同时表示韩国政府尊重其决定，感谢中方在搜救工作上展现的善意和诚意。目前，新疆已停止相关搜救工作。经多日搜寻，未发现金先生踪迹。中方对此表示遗憾。

得知金洪彬先生有可能跌落至中方境内后，中方全力开展搜救工作。新疆维吾尔自治区政府高度重视，紧急派员赴救援地并成立救援指挥部。中方克服天气恶劣、山上诸多危险等困难，派出多架直升机、高空无人机和多名专业搜救队员、后备支援队员参与搜寻。同时，中方还紧急协助巴方直升机进入中国领空进行搜寻。上述行动体现了中方所做努力和人道主义精神。

俄新社记者/法新社记者：据媒体报道，王毅国务委员兼外长在天津会见了阿富汗塔利班代表团。塔利班代表团是否还在中国，中方何时发布消息？

赵立坚：7月28日，国务委员兼外长王毅在天津会见来华访问的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。阿富汗塔利班宗教委员会和宣传委员会负责人同行。

王毅表示，中国是阿富汗最大邻国，始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。美国和北约从阿富汗仓促撤军，实际上标志着美对阿政策的失败，阿富汗人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。

王毅指出，阿富汗塔利班是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，有望在阿和平和解和重建进程中发挥重要作用。希望阿富汗塔利班以国家和民族利益为重，高举和谈旗帜，确立和平目标，树立正面形象，奉行包容政策。阿富汗各派别、各民族应团结一致，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处，推动阿富汗和平和解进程尽早取得实质成果，自主建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构。

王毅强调，“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁。打击“东伊运”是国际社会共同责任。希望阿富汗塔利班同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫除障碍，发挥积极作用，创造有利条件。

巴拉达尔对有机会到访中国表示感谢。他表示，中国一直是阿富汗人民值得信赖的好朋友。他赞赏中方在阿富汗和平和解进程中发挥的公正和积极作用。阿富汗塔利班对争取和实现和平抱有充分诚意，愿与各方一道，致力于在阿富汗建立广泛包容、被全体阿人民接受的政治架构，保障人权和妇女儿童权益。阿富汗塔利班决不允许任何势力利用阿领土做危害中国的事情。阿富汗塔利班认为阿富汗应同邻国和国际社会发展友好关系。阿富汗塔利班希望中方更多参与阿富汗和平重建进程，在未来阿富汗重建和经济发展中发挥更大作用。阿富汗塔利班也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。

同日，外交部部长助理吴江浩同巴拉达尔一行举行会谈，就共同关心的问题深入交换了意见，增进了了解，扩大了共识。

彭博社记者：第一个问题，据香港媒体报道，中国最高立法机关将于下月采取初步措施推进《反外国制裁法》落实，将该法纳入香港和澳门基本法附件。外交部对此有何评论？第二个问题，美国会—行政部门中国委员会称，除非中国政府改变在新疆维吾尔族穆斯林问题上的立场，赞助北京冬奥会的美国公司将被视为协助掩饰中方政策，包括对维吾尔族人的“种族灭绝”，呼吁可口可乐、VISA等美国公司撤销对北京冬奥会的赞助，除非举办地更改到北京之外。你对此有何评论？第三个问题，关于中国新任驻美大使，你可否提供任何信息？

赵立坚：关于第一个问题，十三届全国人大常委会第三十次会议将于下月举行，中方已发布了消息。你可以查阅。我没有需要补充的信息。

关于第二个问题，所谓新疆存在“种族灭绝”的说法，完全是少数反华势力炮制的彻头彻尾的世纪谎言。我们也注意到，美国个别议员基于意识形态和政治偏见，借此对中方污蔑抹黑，企图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行。这严重违背奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。中方对此坚决反对。这些议员的言论充斥着傲慢、无知与谎言，是典型的“美式闹剧”，注定不得人心，也不会得逞。包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会各界，也都明确反对这种将体育运动政治化的错误做法。

美方个别反华议员在听证会上反复炒作相关议题并向企业施压，这种用政治阴谋绑架商业、以疆制华的险恶用心昭然若揭。相信任何有理性、有良知的企业，特别是从中国过去40多年改革开放和发展进步中获取巨大利益的美国企业会作出正确的判断。

关于第三个问题，相信你很快会看到有关消息。

(责编：高歌、常红)