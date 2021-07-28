人民网约翰内斯堡7月27日电 （记者闫韫明）7月24日，2021年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛毛里求斯赛区决赛成功举办。本次活动由唐人街基金会联合毛里求斯艺术文化遗产部、毛里求斯中国文化中心、路易港市政府举办，并得到了中国驻毛里求斯大使馆的支持。毛里求斯副总统博塞仁、中国驻毛使馆文化参赞兼中国文化中心主任张新红、毛里求斯议国会议员马约特和迪奥勒、毛里求斯教育部小学司司长古拉以及相关华人社团等嘉宾代表出席活动。

毛里求斯赛区组委会主席林海岩首先致欢迎词。他表示，今年是“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛第二次在毛里求斯举办，去年赛事在毛求华人华侨界反响热烈，真正实现了以歌曲为媒介弘扬中华文化的目的。他强调，今年继续承办中文歌曲大赛，旨在鼓励更多的毛里求斯年轻华人华侨去探索中国博大精深的文化，感受文化艺术之美。

毛里求斯赛区组委会主席林海岩致欢迎词。毛里求斯中国文化中心供图

张新红首先代表中国驻毛里求斯大使馆和朱立英大使对组委会的辛勤付出表示感谢。她表示，尽管新冠疫情对我们的工作生活都产生了巨大影响，但中毛两国在文化交流上并没有按下“暂停键”，“中国旅游文化周”等线上文化活动同样吸引了诸多中国文化爱好者的积极参与，此次“文化中国一水立方杯”歌曲大赛更是如此。“水立方杯”歌曲大赛是弘扬中华文化、展现华人华侨风采的独特窗口，更是中毛文化交流的舞台。她鼓励选手们在积极参与比赛的同时，争当中华优秀文化的传承者和传播者，努力做中毛两国文化交流的参与者和推动者。

张新红主任致辞。毛里求斯中国文化中心供图

毛里求斯国会议员迪奥勒在致辞中表示，毛里求斯是一个多元文化共存的国家。中国人的勤奋工作精神令人钦佩，这种勤奋是中华文化的体现。她鼓励更多的毛里求斯年轻人去学习古老的中国文化。希望通过举办中文歌曲大赛这一全球性的文化活动，吸纳毛求其他社会阶层的广泛参与，从而实现推动中毛文化交流与互鉴的最终目标。

毛里求斯国会议员迪奥勒致辞。毛里求斯中国文化中心供图

毛里求斯副总统博塞仁在致辞中表示，去年“水立方杯”中文歌曲大赛首次在毛里求斯举办，毛里求斯选手在全球总决赛中取得了喜人的成绩。歌曲是文化的重要组成部分，演唱中文歌曲是了解中华文化、学习中文的有效途径。“水立方杯”中文歌曲大赛是弘扬中华文化，推动中毛文化交流互鉴的重要手段之一。他指出，毛里求斯中国文化中心自成立以来，通过举办展览、演出、讲座和开设相关课程，真正成为传播中华文化的窗口和桥梁。此外，他还特别感谢中国政府为毛里求斯获取疫苗提供的宝贵支持，此举保证了毛求疫苗接种计划的实施，更是中毛友好的见证。

毛里求斯副总统博塞仁致辞。毛里求斯中国文化中心供图

本次赛事共有11名选手进入决赛。他们的倾情演唱、精彩表现获得了现场嘉宾和评委的热烈掌声。最终，刘嘉依和罗如意凭借出色的发挥分别摘得青少年组和成人组的第一名。毛里求斯副总统博塞仁分别为成年组和少年组获奖者颁奖，并与参赛选手合影留念。此外，现场还颁发了2020年水立方杯·中文歌曲大赛“最佳上镜奖” 和“最佳组织机构奖”，杨国英和唐人街基金会分别摘得以上殊荣。

毛里求斯副总统博塞仁与参赛选手合影。毛里求斯中国文化中心供图

决赛现场还播放了中国旅游文化周和武汉灯光秀宣传视频。中国文旅元素的引入，与中文歌曲大奖赛的主题遥相呼应，旖旎的风景与绚烂夺目的灯光秀成为本届赛事的一大亮点，丰富了本届比赛的中国旅游文化内涵。此外，毛里求斯中国文化中心武术教师周世航应邀登台表演“行云流水”太极拳，博得了现场嘉宾的阵阵喝彩。

武术教师周世航表演“行云流水”太极拳。毛里求斯中国文化中心供图

2021年“文化中国·水立方杯中文歌曲大赛”是由北京广播电视台、北京国家游泳中心有限责任公司、北京市演出有限责任公司、爱奇艺共同承办。自2011年起，该赛事已成功举办十届，旨在以侨为桥，以歌会友，以歌传情。今年大赛以“在一起，再出发”为主题，突出对未来的美好祝愿。

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